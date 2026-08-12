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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
886
Час на прочитання
2 хв

"Я б хотів частіше бачитися": Анатоліч розповів про стосунки з Владом Ямою й чи гостює у нього в США

Ведучий зізнався, коли востаннє бачив кума.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Влад Яма, Анатолій Анатоліч

Влад Яма, Анатолій Анатоліч

Український ведучий Анатолій Анатоліч відреагував на закиди щодо Влада Ями та розповів, коли востаннє бачився з хореографом у США.

Зірка опинився в центрі публічної дискусії через згадки про його кума. Йдеться про танцівника Влада Яму. Раніше дружина Володимира Остапчука заявила, що Анатоліч нібито часто буває в нього в гостях. Сам шоумен вирішив прояснити ситуацію. За його словами, їхня остання зустріч відбулася близько трьох років тому. Нині вони практично не підтримують спілкування.

«Ми бачилися 3 роки тому. Не спілкуємось, я б хотів частіше бачитися. Він собі там живе, будує кар’єру. Ніхто про нього новини не пише. Коли мене питають, я можу відповісти», — сказав Анатоліч в коментарі виданню BLIK.ua.

Анатолій Анатоліч з дружиною / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч з дружиною / © instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий наголосив, що не має особистої ворожнечі з хореографом і не відмовився б від відновлення дружнього спілкування. Водночас він не збирається постійно згадувати Яму лише через їхні кумівські зв’язки.

Подібний підхід Анатоліч демонструє і щодо своєї куми — співачки Світлани Лободи. Він зазначив, що позитивно ставиться до допомоги Україні з боку артистів, які перебувають за кордоном, але не вважає за потрібне штучно привертати до них увагу.

«Моя позиція стосовно тих, хто виїхав, — якщо допомагають Україні, я дуже вдячний. Якщо вони просто там живуть, то хай живуть. Це їхній вибір. Я його не засуджую, але у мене інший вибір», — пояснив шоумен.

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолій Анатоліч / © instagram.com/anatoliyanatolich

Втім, раніше позиція Анатоліча щодо Влада Ями була значно жорсткішою. 2024 року ведучий заявляв, що танцівник утратив зв’язок із реаліями війни в Україні, тому не збирається виправдовувати його навіть попри родинні стосунки.

«Я можу сказати лише одне, що він не в контексті абсолютно. Це біда насправді багатьох людей, які загубилися, в якийсь момент обіср*лися, злякалися і не змогли повернутися», — висловлювався Анатоліч.

Зазначимо, Влад Яма виїхав до США після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та нині живе там із родиною. Хореограф продовжує професійну діяльність за океаном, однак його рішення залишатися у США неодноразово ставало приводом для критики в Україні. Анатолій Анатоліч, який є його кумом, раніше також публічно коментував цю тему.

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Нагадаємо, нещодавно дружина Влада Ями зізналась, чим вони заробляють на життя в США, і пожалілась на тяжкий період.

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