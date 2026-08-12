Генпродюсер YUNA зізнався, як втратив мільйони через Вєрку Сердючку

Павло Шилько / © скриншот з відео

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Ведучий і генеральний продюсер української музичної премії YUNA Павло Шилько пригадав співпрацю з Вєркою Сердючкою та зізнався, що через необачне рішення втратив мільйони гривень потенційних роялті.

За словами продюсера, історія бере початок задовго до міжнародного успіху пісні «Lasha Tumbai». Андрій Данилко тоді приніс йому вже готову мелодію. Шилько долучився до роботи над композицією та написав англомовний текст. Саме це давало йому підстави претендувати на частину авторських відрахувань. Однак згодом ситуація змінилася через рішення, яке він зараз називає помилкою молодості.

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«Факапи молодості», — так Павло Шилько описав свій тодішній вчинок в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Вєрка Сердючка

За словами продюсера, представник Андрія Данилка запропонував оформити всі права на творчий матеріал, пов’язаний із Вєркою Сердючкою. Шилько погодився на таку умову, не усвідомлюючи, наскільки значними в майбутньому можуть бути прибутки від пісні.

«Я написав англійський текст. Мені запропонували віддати всі права на Сердючку, і я погодився», — пригадав Шилько.

Павло Шилько / © скриншот з відео

Згодом композиція «Lasha Tumbai» стала однією з найвідоміших пісень Вєрки Сердючки у світі. У 2007 році Андрій Данилко в образі свого сценічного персонажа представив Україну на Євробаченні та здобув друге місце у фіналі. Успіх конкурсної композиції забезпечив їй тривале міжнародне життя, а Шилько, якби зберіг авторські права, міг би розраховувати на значні роялті.

Втім, це не єдиний випадок, коли продюсер відмовлявся від прав на пісню. Подібна історія сталася і з Тіною Кароль та композицією «Show Me Love», з якою артистка виступила на Євробаченні-2006. Тоді Україна посіла сьоме місце у фіналі, а Шилько отримав за роботу над піснею одноразовий гонорар і передав права виконавиці.

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Тіна Кароль / © Тіна Кароль

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua зібрала найвідоміші будинки та квартири українських знаменитостей і розповіла, який вигляд мають їхні оселі та де вони живуть сьогодні — Данилко живе на Хрещатику, а Кароль у заміському маєтку з великим садом.

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