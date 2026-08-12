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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13–15 серпня
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–15 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
З четверга по суботу, 13–15 серпня, очікується низька сонячна активність. За прогнозами фахівців, геомагнітна обстановка в ці дні буде переважно спокійною — відчутних магнітних коливань та магнітних бур не передбачається.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.