Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13–15 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–15 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Реклама

З четверга по суботу, 13–15 серпня, очікується низька сонячна активність. За прогнозами фахівців, геомагнітна обстановка в ці дні буде переважно спокійною — відчутних магнітних коливань та магнітних бур не передбачається.

Реклама

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

Новини партнерів