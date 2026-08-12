Модель Кая Гербер вперше відверто розповіла про боротьбу з розладом харчової поведінки

Кая Гербер знялася для Vogue / © Instagram Каї Гербер

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24-річна модель та актриса Кая Гербер стала головною зіркою нового випуску Vogue. Перед об’єктивом відомого модного фотографа Стівена Мейзела вона позувала в цікавих стильних образах.

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В інтерв’ю модель відверто розповіла про проблеми зі сприйняттям власного тіла та розлад харчової поведінки, з якими зіткнулася ще в юності. Знаменитість зізналася, що постійні порівняння з її матір’ю, супермоделлю Сінді Кроуфорд, серйозно вплинули на її самооцінку.

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Кая розповіла, що з дитинства звикла чути коментарі щодо своєї зовнішності та порівняння з мамою. При цьому сама модель тривалий час заздрила фігурі Кроуфорд, оскільки вважала її більш жіночною та спортивною. Постійна увага до її власного тіла з боку оточуючих також змушувала Гербер відчувати сильний тиск.

За словами Каї, її природно худорлява статура неодноразово ставала приводом для обговорень. Однак замість допомоги такі коментарі лише погіршували її психологічний стан. Модель наголосила, що міркування щодо чужого тіла та зовнішності не допомагають людині впоратися з розладом харчової поведінки.

Гербер також висловилася щодо сучасних стандартів краси та зазначила, що сьогодні знову спостерігається культ надмірної худорлявості. На її думку, індустрія поступово повертається до естетики екстремальної худорлявості, яка була популярною в моді у 1990-х роках.

Кая Гербер із мамою Сінді Кроуфорд / © Associated Press

У відвертому інтерв’ю Кая також вперше докладно розповіла про складний період у житті свого старшого брата Преслі. За словами моделі, його багаторічна боротьба із залежністю та проблемами з психічним здоров’ям сильно вплинула на всю родину.

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Кая зізналася, що на тлі проблем брата намагалася бути для батьків «легкою дитиною» і не створювати їм додаткових приводів для занепокоєння. Однак з часом вона зрозуміла, що постійне придушення власних переживань заважало їй відкрито говорити про свої почуття та просити про допомогу.

При цьому модель з повагою відгукується про Преслі за його готовність публічно говорити про власні труднощі. За словами Каї, його відкритість допомогла їй зрозуміти, наскільки важливо не приховувати проблеми та давати близьким можливість підтримувати одне одного.

Кая Гербер з батьками та братом Преслі / © Instagram Сінді Кроуфорд

Зараз Гербер намагається більш відкрито говорити про власний досвід і наголошує, що за зовнішнім благополуччям людини не завжди видно її справжню боротьбу. Вона також зізнається, що робота над собою допомогла їй навчитися приймати власну зовнішність і менше залежати від чужих оцінок.

Нагадаємо, що раніше Кая Гербер у білосніжному комплекті з оголеним животом від Prada з’явилася на заході в Берліні.

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