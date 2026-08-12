Ферментовані овочі без оцту: простий рецепт

Ферментовані овочі tiktok.com/@olya_pins

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Ферментовані продукти давно перестали бути виключно бабусиною заготівлею. Кімчі, квашена капуста, комбуча та інші ферментовані продукти впевнено увійшли до сучасної гастрономічної культури.Їхня особливість — у природному процесі ферментації, під час якого мікроорганізми перетворюють цукри в овочах на кислоти. Саме тому готові овочі набувають характерного кислуватого смаку, аромату та приємної хрусткості. Фудблогерка Оля Пінс запропонувала приготувати яскраву овочеву суміш із цвітної та білокачанної капусти, буряка й часнику.

Рецепт розрахований на ємність приблизно 6 л.

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Інгредієнти цвітна капуста 3 качани невеликі качани білокачанної капусти 2 шт. невеликий буряк 2 шт. часник 1 головка фільтрована чи попередньо кип’ячена та охолоджена вода 3 л не йодована сіль 3–4 ст. л

Приготування

Цвітну та білокачанну капусту наріжте приблизно однаковими за розміром шматочками. ʼБуряк також наріжте. Часник розберіть на зубчики. Підготовлені овочі викладайте у чисту велику банку чи іншу відповідну ємність, чергуйте різні види. Так готова закуска матиме не лише цікавий смак, а й красивий вигляд. Окремо приготуйте розсіл, розчиніть не йодовану сіль у 3 л води. Залийте овочі так, щоб вони були повністю вкриті рідиною. Кришку не варто закручувати герметично, під час ферментації утворюється газ, якому потрібно виходити. Залиште ємність за кімнатної температури приблизно на 5–7 днів. Місце має бути захищене від прямих сонячних променів. У процесі на поверхні може з’явитися трохи піни, це не обов’язково означає, що щось пішло не так. За потреби її можна просто акуратно зняти. Коли овочі набудуть бажаного смаку, перемістіть їх у холодильник. Низька температура сповільнить подальшу ферментацію.

З чим їсти овочі

Такі овочі можуть стати самостійною закускою чи яскравим доповненням до основної страви. Вони добре працюють там, де хочеться додати кислинки, хрумкості та насиченого овочевого смаку.

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Подавайте їх до картоплі, круп, м’яса чи інших улюблених страв, а ще можна додавати до сендвічів, салатів або просто їсти як легку закуску.

Домашня ферментація — це той випадок, коли простота працює на всі сто. Капуста, буряк, часник, вода й сіль перетворюються на яскраву хрумку закуску без оцту та складних маніпуляцій.

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