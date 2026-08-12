Катували і залякували: у гучній справі з ТЦК на Одещині з’явилися нові підозри (фото)

Оголошення підозри фігуранту справи про катування в одеському РТЦК / © Державне бюро розслідувань

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Правоохоронці встановили та оголосили підозри ще чотирьом працівникам районного ТЦК та СП в Одеській області, причетним до насильства та незаконного утримання людей. Таким чином, загальна кількість фігурантів у резонансному кримінальному провадженні зросла до 13 осіб.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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Працівники ДБР за сприяння Військової служби правопорядку встановили ще чотирьох співробітників ТЦК на Одещині, яких слідство вважає причетними до тортур над людьми. Фігурантам повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчинених за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань.

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Таким чином, кількість підозрюваних у межах цього кримінального провадження зросла до 13 осіб.

У ДБР нагадали, що у червні правоохоронці викрили групу з дев’яти людей. Серед них були шестеро працівників того самого районного ТЦК і троє представників місцевої громадської організації.

За версією слідства, учасники групи організовували незаконне доправлення чоловіків до приміщень ТЦК та їхнє подальше утримання там. Представники громадської організації, як зазначають слідчі, займалися пошуком людей і збором інформації про них.

Працівники ДБР зафіксували численні випадки жорстокого поводження з потерпілими. Людей, за даними слідства, незаконно утримували, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.

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Дев’ятьох раніше викритих учасників групи суд залишив під вартою без можливості внесення застави. Їм інкримінують катування, незаконне позбавлення волі та грабіж, вчинені організованою групою.

Досудове розслідування продовжується. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливих злочинів, а також інших людей, які можуть бути причетними до них.

Оголошення підозри фігуранту справи про катування в одеському РТЦК / © Державне бюро розслідувань

Оголошення підозри фігуранту справи про катування в одеському РТЦК / © Державне бюро розслідувань

До слова, Нацполіція викрила масштабні зловживання в ТЦК: підозри отримали 76 керівників різного рівня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення розслідується 428 проваджень щодо ухилення від служби та фіктивних медичних висновків. Правоохоронці перевіряють законність бронювання майже 2500 військовозобов’язаних, вилучили понад 83,5 тис. постанов ВЛК та скасували 6,5 тис. незаконних рішень.

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