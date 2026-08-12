Кремль загнали в пастку: Путін готує рішення, яке обернеться вибухом всередині Росії

Війна Росії проти України

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Росії дедалі складніше залучати нових військових для війни проти України, а система вербування контрактників поступово наближається до межі своїх можливостей. На цьому тлі в Москві дедалі виразніше з’являються ознаки підготовки до нової хвилі примусової мобілізації.

Про це пише Die Welt.

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За оцінкою економіста Яніса Клюге з берлінського Фонду науки та політики (SWP), російській владі дедалі важче підтримувати темпи набору на рівні близько 30 тисяч військових на місяць. Потенційний резерв добровольців, готових вирушити на фронт за великі виплати, значною мірою вичерпаний.

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Кремль змушений платити дедалі більше

Щоб утримувати потік контрактників, російські регіони змушені збільшувати одноразові виплати, витрачаючи на це дедалі більше бюджетних коштів. Водночас влада посилює тиск на підприємства, а в окремих містах чоловіків, за даними Die Welt, затримують на вулицях і доправляють до військкоматів.

За оцінкою Клюге, система рекрутингу стає Росії приблизно у 2% ВВП, або близько 20% усіх військових витрат. Financial Times також повідомляла, що цього року російські регіони мають залучити 409 тисяч нових військових.

Путін може обрати мобілізацію

На тлі кадрового дефіциту дедалі більше непрямих ознак вказує на можливість нової мобілізації. Росія створила єдину електронну базу військовозобов’язаних, військкомати набирають додатковий персонал, а Росгвардія прагне розширити повноваження напередодні можливих мобілізаційних заходів.

Водночас Кремль заперечує підготовку мобілізації. Дмитро Медведєв заявляв про нібито «провокації» щодо нового призову. Однак росіяни пам’ятають, що влада заперечувала підготовку мобілізації й восени 2022 року, буквально за кілька днів до її оголошення.

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Політичний ризик для Кремля

Для Володимира Путіна примусовий призов може стати способом швидко збільшити чисельність армії, однак ціна такого рішення може виявитися високою. Попередня мобілізація спричинила протести, втечу сотень тисяч росіян за кордон і значне соціальне напруження.

Нова хвиля також посилила б дефіцит робочої сили та вдарила по російській економіці, яка вже потерпає від нестачі працівників. До того ж мобілізованих необхідно навчати, озброювати й утримувати.

Таким чином, Кремль опинився перед вибором: продовжувати дедалі дорожчий і примусовий набір контрактників або ризикнути політичною стабільністю заради масштабної мобілізації.

За оцінкою Die Welt, Путін поки може відкладати це рішення, однак кадрові проблеми російської армії стають дедалі очевиднішими.

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Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський припустив, що російський диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації, під час якої прагне залучити близько 500 тисяч осіб. Оголошення мобілізації може відбутися протягом кількох тижнів. Головна мета Кремля — не лише посилити війська у війні проти України, а й залякати європейські країни-члени НАТО ризиком масштабування конфлікту.

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