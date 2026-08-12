Кремль загнали в ловушку: Путин готовит решение, которое приведет к взрыву внутри России

Война России против Украины

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России становится всё сложнее привлекать новых военнослужащих для войны против Украины, а система вербовки контрактников постепенно приближается к пределу своих возможностей. На этом фоне в Москве всё яснее прослеживаются признаки подготовки к новой волне принудительной мобилизации.

Об этом пишет Die Welt.

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По оценке экономиста Яниса Клюге из берлинского Фонда науки и политики (SWP), российским властям становится всё труднее поддерживать темпы набора на уровне около 30 тысяч военнослужащих в месяц. Потенциальный резерв добровольцев, готовых отправиться на фронт за большие выплаты, в значительной степени исчерпан.

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Кремль вынужден платить всё больше и больше

Чтобы удержать поток контрактников, российские регионы вынуждены увеличивать единовременные выплаты, тратя на это всё больше бюджетных средств. В то же время власти усиливают давление на предприятия, а в отдельных городах мужчин, по данным Die Welt, задерживают на улицах и доставляют в военкоматы.

По оценке Клюге, система набора обходится России примерно в 2% ВВП, или около 20% всех военных расходов. Financial Times также сообщала, что в этом году российские регионы должны принять на службу 409 тысяч новых военнослужащих.

Путин может принять решение о мобилизации

На фоне кадрового дефицита всё больше косвенных признаков указывает на возможность новой мобилизации. Россия создала единую электронную базу военнообязанных, военкоматы набирают дополнительный персонал, а Росгвардия стремится расширить свои полномочия в преддверии возможных мобилизационных мероприятий.

В то же время Кремль отрицает подготовку к мобилизации. Дмитрий Медведев заявлял о якобы «провокациях» в связи с новым призывом. Однако россияне помнят, что власти отрицали подготовку к мобилизации и осенью 2022 года, буквально за несколько дней до её объявления.

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Политический риск для Кремля

Для Владимира Путина принудительный призыв может стать способом быстро увеличить численность армии, однако цена такого решения может оказаться высокой. Предыдущая мобилизация вызвала протесты, бегство сотен тысяч россиян за границу и значительную социальную напряженность.

Новая волна также усугубила бы дефицит рабочей силы и нанесла удар по российской экономике, которая и без того страдает от нехватки работников. К тому же мобилизованных необходимо обучать, вооружать и содержать.

Таким образом, Кремль оказался перед выбором: продолжать всё более дорогостоящий и принудительный набор контрактников или поставить под угрозу политическую стабильность ради масштабной мобилизации.

По оценке Die Welt, Путин пока может отложить это решение, однако кадровые проблемы российской армии становятся всё более очевидными.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал предположение, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну мобилизации, в ходе которой планирует привлечь около 500 тысяч человек.Объявление о мобилизации может состояться в течение нескольких недель. Главная цель Кремля — не только усилить войска в войне против Украины, но и запугать европейские страны-члены НАТО риском расширения конфликта.

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