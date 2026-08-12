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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Эти привычки могут повышать риск рака: чего онкологи избегают сами

Онкологи назвали 5 простых правил, помогающих снизить риск рака.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Болезнь

Болезнь / © Credits

Ведущие онкологи, исследователи и медицинские работники поделились советами по профилактике рака и назвали ключевые факторы риска.

Об этом сообщает Bored Panda.

Статистика и причины заболевания

Согласно данным Национального института рака США, в 2022 году в мире зарегистрировали около 20 миллионов новых случаев заболевания и 9,7 миллиона смертей, связанных с раком. Ожидается, что к 2050 году количество новых случаев в год вырастет до 33 миллионов, а количество смертей — до 18,2 миллиона.

Рак является сложным генетическим заболеванием, на возникновение которого влияют несколько основных факторов. Среди них — генетика и случайность, ведь человек может придерживаться здорового образа жизни и все равно заболеть, или иметь вредные привычки и не столкнуться с этой болезнью.

К тому же с возрастом способность организма самостоятельно уничтожать клетки с поврежденной ДНК снижается. Кроме того, на развитие болезни оказывают влияние внешние факторы. В частности, влияние вредных веществ в окружающей среде, ультрафиолетовые лучи, табак и алкоголь.

Как защитить себя от рака: главные советы онкологов и правила профилактики

В рамках опроса эксперты в области онкологии сформулировали основные правила минимизации рисков и раннего выявления болезней:

  • Откажитесь от табака. Курение значительно увеличивает риск рака легких, молочной железы, поджелудочной железы и толстой кишки.

  • Ограничите или не употребляйте алкоголь. Врачи отмечают, что алкоголь вызывает по меньшей мере семь видов рака и безопасной дозы не существует.

  • Регулярно производите обследование. Специалисты призывают не пропускать рекомендованные скрининги. Например, маммографию, колоноскопию, проверку кожи и простаты. Также не игнорируйте постоянные непонятные симптомы — резкую потерю веса, хроническую боль или новые уплотнения.

  • Защищайся от солнца. Регулярное использование солнцезащитного крема является критически важным для предотвращения рака кожи.

  • Ведите здоровый образ жизни. Поддержание здорового веса, регулярные физические нагрузки и потребление достаточного количества клетчатки помогают снизить риски развития ряда онкологических заболеваний.

Медики подчеркивают, что хотя профилактика и ранний скрининг не дают абсолютной защиты, они являются наиболее эффективными инструментами для выявления болезни на ранних стадиях и успешного лечения.

Напомним, фруктоза может влиять на поведение раковых клеток после химиотерапии, выяснили исследователи. В то же время ученые предостерегают: результаты, полученные преимущественно на клетках и мышах, не означают, что фруктоза сама по себе влечет за собой метастазы у людей.

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