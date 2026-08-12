Эти привычки могут повышать риск рака: чего онкологи избегают сами

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Ведущие онкологи, исследователи и медицинские работники поделились советами по профилактике рака и назвали ключевые факторы риска.

Об этом сообщает Bored Panda.

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Статистика и причины заболевания

Согласно данным Национального института рака США, в 2022 году в мире зарегистрировали около 20 миллионов новых случаев заболевания и 9,7 миллиона смертей, связанных с раком. Ожидается, что к 2050 году количество новых случаев в год вырастет до 33 миллионов, а количество смертей — до 18,2 миллиона.

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Рак является сложным генетическим заболеванием, на возникновение которого влияют несколько основных факторов. Среди них — генетика и случайность, ведь человек может придерживаться здорового образа жизни и все равно заболеть, или иметь вредные привычки и не столкнуться с этой болезнью.

К тому же с возрастом способность организма самостоятельно уничтожать клетки с поврежденной ДНК снижается. Кроме того, на развитие болезни оказывают влияние внешние факторы. В частности, влияние вредных веществ в окружающей среде, ультрафиолетовые лучи, табак и алкоголь.

Как защитить себя от рака: главные советы онкологов и правила профилактики

В рамках опроса эксперты в области онкологии сформулировали основные правила минимизации рисков и раннего выявления болезней:

Откажитесь от табака. Курение значительно увеличивает риск рака легких, молочной железы, поджелудочной железы и толстой кишки.

Ограничите или не употребляйте алкоголь. Врачи отмечают, что алкоголь вызывает по меньшей мере семь видов рака и безопасной дозы не существует.

Регулярно производите обследование. Специалисты призывают не пропускать рекомендованные скрининги. Например, маммографию, колоноскопию, проверку кожи и простаты. Также не игнорируйте постоянные непонятные симптомы — резкую потерю веса, хроническую боль или новые уплотнения.

Защищайся от солнца. Регулярное использование солнцезащитного крема является критически важным для предотвращения рака кожи.

Ведите здоровый образ жизни. Поддержание здорового веса, регулярные физические нагрузки и потребление достаточного количества клетчатки помогают снизить риски развития ряда онкологических заболеваний.

Медики подчеркивают, что хотя профилактика и ранний скрининг не дают абсолютной защиты, они являются наиболее эффективными инструментами для выявления болезни на ранних стадиях и успешного лечения.

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Напомним, фруктоза может влиять на поведение раковых клеток после химиотерапии, выяснили исследователи. В то же время ученые предостерегают: результаты, полученные преимущественно на клетках и мышах, не означают, что фруктоза сама по себе влечет за собой метастазы у людей.

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