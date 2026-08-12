Взлет самолета закончился тяжелыми травмами для женщины: что произошло и в каком состоянии туристка

Самолет / © pexels.com

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52-летняя туристка из Италии получила серьезные травмы возле аэропорта греческого острова Скиатос. Женщина упала под воздействием мощной струи воздуха от реактивного двигателя самолета, который готовился к взлету.

Об этом сообщает издание Mirror.

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Инцидент произошел в понедельник на дороге рядом с аэропортом. Итальянка находилась недалеко от взлетно-посадочной полосы, когда самолет начинал взлет. Сильный воздушный поток от его двигателей сбил туристку с ног, в результате чего она получила серьезную травму головы.

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Пострадавшую сначала доставили в медицинский центр на Скиатосе, где ей провели компьютерную томографию. Затем женщину вертолетом перевезли в больницу в Волосе для дальнейшего лечения. По информации греческого издания ERT, её состояние оценивалось как тяжёлое.

Небезопасное место для наблюдения за самолетами

Аэропорт Скиатоса расположен недалеко от моря, а дорога проходит совсем рядом с взлетно-посадочной полосой. Это место стало популярным среди туристов, которые собираются у ограждения, чтобы с близкого расстояния наблюдать за самолетами во время посадки и взлета.

В то же время такое развлечение может быть опасным из-за мощных струй из реактивных двигателей. В сентябре 2025 года в Сети распространилось видео из Скиатоса, на котором люди пытались удержаться на ногах во время взлета самолета, а один из чемоданов потоком воздуха унесло в море.

Подобной туристической достопримечательностью славится пляж Махо, расположенный рядом с аэропортом Принцессы Юлианы на карибском острове Сен-Мартен. Там самолеты пролетают на небольшой высоте над отдыхающими, а возле аэропорта установлены предупреждения о риске серьезных травм или даже гибели.

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Напомним, ранее мы сообщали, что испанская авиакомпания Iberia 12 августа организовала необычный рейс, который позволит пассажирам увидеть полное солнечное затмение с высоты около 10 тысяч метров.

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