Путин готовит Украине тяжелый удар: Forbes призвал США и НАТО срочно вмешаться

Война России против Украины / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин считает, что может выиграть агрессивную войну против Украины, воспользовавшись нехваткой ракет-перехватчиков у Киева.

Об этом пишет главный редактор Forbes Стив Форбс, отмечая, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО имеют возможность не допустить такого сценария.

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«Несмотря на впечатляющие военные успехи Украины в борьбе против России в течение последних месяцев, Путин считает, что выиграет свою агрессивную войну из-за отсутствия у Киева ракет-перехватчиков», — отмечает Форбс.

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По его словам, Украина оказалась перед лицом серьезного кризиса в сфере противовоздушной обороны. В июле Россия совершила рекордное количество ракетных и дроновых атак, в частности запустила 198 баллистических и гиперзвуковых ракет.

Дефицит перехватчиков становится критическим

Форбс обращает внимание на то, что украинские системы Patriot, способные эффективно противостоять баллистическим ракетам, испытывают острую нехватку боеприпасов. По словам редактора Forbes, в начале августа Украина получила лишь треть того количества ракет-перехватчиков, которое было получено за аналогичный период 2025 года.

Проблема затрагивает и авиацию. Небольшое количество украинских F-16 вынуждено тратить свой ресурс на борьбу с более дешевыми дронами Shahed, в то время как Россия совершенствует эти беспилотники и оснащает часть из них реактивными двигателями.

Россия может воспользоваться слабостью ПВО

По мнению Форбса, Москва наращивает производство ракет, способных воспользоваться нехваткой украинских перехватчиков. Среди главных целей российской кампании он называет украинскую военную и энергетическую инфраструктуру.

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«Путин рассчитывает, что такая массовая нищета сломит волю Украины к сопротивлению и подготовит почву для ее капитуляции перед Кремлем», — пишет главный редактор Forbes.

При этом под ударами оказываются не только военные объекты, но и больницы, железные дороги, школы и предприятия.

США и НАТО должны принять меры немедленно

Форбс считает, что Вашингтон должен срочно увеличить поставки ракет-перехватчиков в Украину и ускорить производство систем «Пэтриот». Среди прочих мер он называет передачу Киеву как минимум 50 американских F-16 и еще 30 истребителей от европейских союзников.

Кроме того, он призывает разрешить Украине производить системы «Пэтриот» и ракеты к ним на своей территории, а также обеспечить долгосрочное финансирование обороны.

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«Сокращение запасов перехватчиков на фоне роста числа российских ударов нанесет тяжелый удар по гражданскому населению Украины этой зимой. Необходимо принять эффективные меры уже сейчас», — подчеркивает Форбс.

Он делает вывод, что поддержка Украины отвечает не только ее интересам: «Защита Украины — это, в конечном счете, наша собственная защита».

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин вырядился в военную форму и пригрозил странам Запада.

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