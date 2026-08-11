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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Война по меньшей мере до 2028 года: в СНБО раскрыли план Путина

Российский диктатор Владимир Путин планирует продолжать войну против Украины минимум до 2028 года, готовя новые волны мобилизации сразу после так называемых «выборов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Новая волна мобилизации и война до 2028 года: заявление СНБО о плане Кремля

Новая волна мобилизации и война до 2028 года: заявление СНБО о плане Кремля / © ТСН.ua

Российский диктатор Путин собирается продолжать войну, по меньшей мере, до 2028 года.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, намерения Путина вести длительную войну подтверждаются планами по очередной волне мобилизации, о чем сегодня подтвердил президент Зеленский. Сразу после проведения так называемых «парламентских выборов» в РФ оккупанты планируют мобилизовать несколько сотен тысяч человек в этом году и аналогичное количество — в следующем.

«Как и писал сегодня — все партии на выборах в России исповедуют продолжение войны, а единственную антивоенную «Яблоко» с выборов сняли», — отметил руководитель ЦПД.

Экономисты против «партии войны»

По данным Коваленко, в руководстве РФ наблюдается внутреннее противостояние по поводу целесообразности очередной массовой мобилизации.

Якобы так называемые «экономисты», имеющие доступ к Путину, выступают против того, чтобы выдергивать из экономики трудоспособных мужчин и убивать их на войне.

«Впрочем, военные, разведка, часть зарабатывающих на войне олигархов, Кириенко (Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации Путина — Ред.) и сам Путин хотят воевать дальше, к сожалению», — подытожил Коваленко.

Напомним, президент Зеленский сегодня, 11 августа, заявил, что, по данным разведки, РФ готовит мобилизацию на осень.

Ранее в польской разведке дали мрачный прогноз, сколько будет продолжаться война в Украине.

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