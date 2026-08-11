Война по меньшей мере до 2028 года: в СНБО раскрыли план Путина

Новая волна мобилизации и война до 2028 года: заявление СНБО о плане Кремля / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин собирается продолжать войну, по меньшей мере, до 2028 года.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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По словам Коваленко, намерения Путина вести длительную войну подтверждаются планами по очередной волне мобилизации, о чем сегодня подтвердил президент Зеленский. Сразу после проведения так называемых «парламентских выборов» в РФ оккупанты планируют мобилизовать несколько сотен тысяч человек в этом году и аналогичное количество — в следующем.

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«Как и писал сегодня — все партии на выборах в России исповедуют продолжение войны, а единственную антивоенную «Яблоко» с выборов сняли», — отметил руководитель ЦПД.

Экономисты против «партии войны»

По данным Коваленко, в руководстве РФ наблюдается внутреннее противостояние по поводу целесообразности очередной массовой мобилизации.

Якобы так называемые «экономисты», имеющие доступ к Путину, выступают против того, чтобы выдергивать из экономики трудоспособных мужчин и убивать их на войне.

«Впрочем, военные, разведка, часть зарабатывающих на войне олигархов, Кириенко (Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации Путина — Ред.) и сам Путин хотят воевать дальше, к сожалению», — подытожил Коваленко.

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Напомним, президент Зеленский сегодня, 11 августа, заявил, что, по данным разведки, РФ готовит мобилизацию на осень.

Ранее в польской разведке дали мрачный прогноз, сколько будет продолжаться война в Украине.

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