Точность плюс-минус несколько километров: почему ракеты КНДР являются идеальным оружием террора для Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин

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Россия планирует наносить массированные удары по Украине и запускать в сотню баллистических ракет за одну атаку благодаря поставкам вооружения из КНДР. Из-за критического недостатка собственных производственных мощностей враг вынужден массово полагаться на северокорейские образцы, уже известные своей крайне низкой точностью.

О реальных технических характеристиках этого опасного оружия и истинной цели систематических террористических атак по мирным городам рассказал военный аналитик и майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман и интервью Radio NV.

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Проблемы с точностью ракет КНДР

По заявленным техническим характеристикам баллистические ракеты KN-23 и KN-24 могут отклоняться от заданной цели примерно на двести метров, однако на практике этот показатель достигает нескольких километров. Переданная России партия вооружения проходила дополнительную модернизацию, оказавшуюся совершенно провальной, поэтому эти ракеты часто попадают в случайные гражданские объекты.

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«Но отклонение на километры — это что-то не то с той ракетой, и они, скорее всего, пытаются разобраться, что именно не работает и как ее усовершенствовать», — отметил Алексей Гетьман.

Эксперт добавил, что россиянам необходимо попадать в стратегические энергораспределительные и водоснабжающие объекты, поэтому они будут продолжать испытывать и дорабатывать эти ракеты непосредственно во время боевых действий.

Дефицит собственного оружия и масштабные планы

Российское командование стремится существенно увеличить интенсивность обстрелов и мечтает совершать массированные залпы, во время которых будет выпускать до сотни баллистических целей одновременно, однако сами по себе реализовать такой замысел невозможно. В целях достижения этой цели агрессор даже приостановил изготовление ракет Х-32 и «Кинжалов», чтобы направить все высвободившиеся средства исключительно на производство комплексов «Искандер-М».

«Это может быть раз в месяц максимум, потому что их производство баллистики составляет где-то 70-80 ракет «Искандер-М», а на складах в запасе у них осталось не более полутора сотен таких ракет», — подчеркнул аналитик.

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Главная цель ракетного террора

Использование столь неточного оружия для ежедневных ударов по мирным украинским городам является абсолютно сознательным шагом окупантов, непосредственно направленным на тотальное запугивание общества.

«Это известная тактика россиян, когда они пытаются давить разными способами на неоккупированную территорию, чтобы расшатать доверие к власти», — пояснил Гетьман.

По его словам, враг питает бесполезную надежду, что доведенные до отчаяния регулярными кровавыми обстрелами граждане начнут самостоятельно требовать от официального руководства государства пойти на политические уступки.

Таким образом, массированное применение северокорейского баллистического вооружения с огромной погрешностью не имеет оправданного военного смысла, а служит для россиян исключительно инструментом циничного террора.

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Напомним, Россия может разместить в Воронежской области северокорейское ракетное подразделение , которое будет иметь на вооружении шесть пусковых установок и около 120 баллистических ракет KN-23. По заявленным характеристикам, северокорейская ракета KN-23 фактически является копией российской баллистической ракеты "Искандер-М".

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