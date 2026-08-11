Модные вьетнамки, которые сделают образ более дорогостоящим: интересные идеи / © Getty Images

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Еще несколько лет назад вьетнамки ассоциировались в основном с отпуском, бассейном и пляжной сумкой, однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Летом 2026 года эта максимально простая пара обуви окончательно переходит из категории «практичная» в категорию «модная». Инфлюенсеры и поклонники стритстайла носят их не только с купальниками, но и с повседневными и элегантными образами, об этом рассказало издание Who What Wear.

Секрет — в правильном выборе модели. Современные вьетнамки могут быть минималистичными, фактурными, цветными, с принтом, на каблуке или на танкетке. И именно обувь часто становится той деталью, которая превращает простой наряд из джинсов и футболки в продуманный модный образ.

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«Желейные» вьетнамки

Если вы помните «желейные» босоножки конца 1990-х и начала 2000-х, приготовьтесь к их возвращению. Такие вьетнамки вернутся летом 2026 года, но теперь они будут гораздо сдержаннее. Вместо блесток и чрезмерно ярких цветов — прозрачные, приглушенные и минималистичные варианты.

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Это отличный способ добавить немного ностальгии в современный образ, не превращая его при этом в костюм из прошлого. Носите их с прямыми джинсами, шортами, легким платьем или юбкой длины миди.

Замшевые

Если и есть материал, который мгновенно придает обуви ощущение дороговизны, — так это замша. Замшевые вьетнамки выглядят гораздо изысканнее, чем классические резиновые модели, и легко вписываются даже в самый сдержанный образ.

Мягкая фактура придает летнему комплекту глубину, а такие нейтральные оттенки, как бежевый, карамельный, шоколадный или молочный, особенно хорошо смотрятся с базовым гардеробом. Джинсы, льняные брюки, рубашка оверсайз или минималистичное платье — замшевые вьетнамки могут сделать каждый из этих образов чуть более элегантным.

На каблуках

Если обычные вьетнамки кажутся слишком непринуждёнными для вечера, то самое время обратить внимание на модели на каблуке. Они возвращают нас к эстетике 1990-х, когда тонкие ремешки и открытые босоножки стали символом минималистичного вечернего стиля.

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Такие вьетнамки легко представить на летней свадьбе, вечеринке в саду или свидании. Особенно эффектно они смотрятся с платьями, юбками и широкими брюками, а также добавляют интересный контраст простому образу.

Двухцветные

Если вы не готовы отказаться от нейтрального гардероба, но хотите добавить немного модного акцента, вам подойдут двухцветные вьетнамки. Сочетание двух оттенков делает даже самую простую модель более интересной, при этом она остается универсальной.

Можно выбрать классические сочетания, такие как чёрный и белый или молочный и коричневый, а можно сыграть на контрасте и подобрать пару в цветах, которые уже есть в вашем гардеробе.

На танкетке

Вьетнамки на танкетке — ещё один привет из эпохи 90-х. Этим летом классическая модель обретает более выразительный силуэт и превращается в обувь, которую легко использовать для образов «на выход». Танкетка делает образ визуально более структурированным, поэтому она прекрасно сочетается с капри, широкими брюками и актуальными объемными брюками с закругленным силуэтом.

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Если обычные вьетнамки для вас — исключительно пляжная тема, то туфли на танкетке могут стать самым простым способом перенести этот тренд в городской гардероб.

С змеиным принтом

Леопардовый принт, коровья расцветка и пятна далматинца уже успели стать привычными в мире обуви. А теперь внимание переключается на змеиный принт, и это хорошая новость для тех, кто любит эффектные детали, но не хочет, чтобы образ получался слишком кричащим.

Змеиный принт обычно хорошо смотрится в естественной, приглушённой цветовой гамме — коричневой, бежевой, сероватой. Поэтому такие вьетнамки легко сочетать даже с самой базовой одеждой. Простые джинсы и белая футболка — именно в этом сочетании они раскрываются во всей красе.

Классические кожаные

И, наконец, — модель, не зависящая от сезонных трендов. Классические кожаные вьетнамки — одна из тех покупок, которую можно доставать из шкафа лето за летом. Лаконичный дизайн, качественная кожа и нейтральный цвет делают их универсальными.

Они хорошо смотрятся с джинсами, шортами, юбками, платьями и льняными костюмами. А главное преимущество — такая модель выглядит элегантно независимо от того, сколько вы за нее заплатили. Конечно, качество материала и пошива всё равно имеет значение, но сам силуэт уже производит впечатление.

Как носить вьетнамки

Главное правило сезона — не воспринимать их буквально как пляжную обувь. Самый простой способ начать — добавить вьетнамки к базовому городскому образу. Джинсы, белая футболка и кожаная пара будут выглядеть непринужденно, но стильно.

Если хотите создать более модный образ, выбирайте змеиный принт или двухцветную модель. Для вечера — вьетнамки на каблуке, для поклонниц нулевых — танкетка. А если ваш стиль ближе к минимализму, лучшим выбором станут замшевые или лаконичные кожаные модели.

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