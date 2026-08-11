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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сотни тысяч новобранцев до конца года: Зеленский предупредил о масштабной мобилизации в России

Зеленский рассказал о докладе разведки и заявил, что Россия готовит новую волну мобилизации после «выборов».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский о данных ГУР: Россия готовит новую волну мобилизации после выборов

Зеленский о данных ГУР: Россия готовит новую волну мобилизации после выборов / © ТСН

Путинский режим действительно готовит мобилизацию на осень как раз после проведения так называемых «парламентских выборов».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, ссылаясь на данные разведки.

«Был доклад ГУР МО — Олега Иващенко — о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами — они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов», — говорит глава государства.

По словам президента, Путин хочет изобразить, что россияне якобы поддерживают войну. И потом, после так называемых «выборов», диктатор планирует дополнительную скорую мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года. Еще столько же — в следующем году.

«Это вдобавок к набору, который они пытаются выполнить по контрактам. Путин считает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну», — уточнил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Путин хочет привлечь около 500 тысяч человек к войне.

Также сообщалось, что в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен мобилизационный план до конца года. Армия РФ просит 800 тысяч, но, вероятнее всего, получит от 300 до 500 тысяч новобранцев.

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