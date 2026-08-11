Сотни тысяч новобранцев до конца года: Зеленский предупредил о масштабной мобилизации в России

Зеленский о данных ГУР: Россия готовит новую волну мобилизации после выборов / © ТСН

Реклама

Путинский режим действительно готовит мобилизацию на осень как раз после проведения так называемых «парламентских выборов».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, ссылаясь на данные разведки.

Реклама

«Был доклад ГУР МО — Олега Иващенко — о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами — они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов», — говорит глава государства.

Реклама

По словам президента, Путин хочет изобразить, что россияне якобы поддерживают войну. И потом, после так называемых «выборов», диктатор планирует дополнительную скорую мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года. Еще столько же — в следующем году.

«Это вдобавок к набору, который они пытаются выполнить по контрактам. Путин считает, что дополнительная мобилизация и привлечение военных из Северной Кореи позволят ему затягивать эту войну», — уточнил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Путин хочет привлечь около 500 тысяч человек к войне.

Также сообщалось, что в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен мобилизационный план до конца года. Армия РФ просит 800 тысяч, но, вероятнее всего, получит от 300 до 500 тысяч новобранцев.

Реклама

Новости партнеров