48-летняя Евгения Власова после долгого перерыва вернулась на сцену и показала, как она выглядит сейчас

Евгения Власова / © instagram.com/eygeniavlasova

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48-летняя певица Евгения Власова вернулась к музыке и снова запела.

Певица долгое время держалась в стороне от шоу-бизнеса. После начала полномасштабной войны она уехала из Украины. В конце 2023 года артистка вернулась. Власова почти не делилась подробностями личной жизни. Но в последнее время все чаще появляется перед своей аудиторией. И теперь стало ясно, что ее возвращение не ограничилось лишь публичными фото.

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Артистка снова спела — и выбрала для этого композицию, которая в свое время была одной из самых известных в ее репертуаре. «Ветер надежды» обрел новую жизнь на украинском языке. Власова также по-новому переосмыслила смысл песни, который сейчас имеет для нее особое значение.

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«Когда-то в этой песне я пела о надежде. Сегодня я воспринимаю каждое из этих слов совсем по-другому. "Ветер надежды" прожил со мной много лет, чтобы сейчас переродиться — на украинском языке, с новым звучанием и гораздо более глубоким смыслом», — написала певица под видео.

Евгения Власова

Публика особенно тепло отреагировала на музыкальное возвращение певицы. В комментариях поклонники вспоминают ее творчество 2000-х годов и признаются, что давно хотели снова услышать знакомый голос. В то же время внимание аудитории привлекла не только премьера песни.

Евгения Власова

Евгения Власова показала свое возвращение в видео, где она наслаждается солнцем около моря. Кадры с певицей вызвали волну ностальгии у ее давних поклонников, которые обратили внимание на то, насколько молодо она выглядит.

Евгения Власова

Напомним, недавно Даша Астафьева впервые исполнила хит «Веревки» на украинском языке и взорвала Сеть своим новым звучанием.

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