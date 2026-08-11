Библия описывает инопланетян, и Ватикан об этом знает: католический переводчик раскрыл правду

Экс-сотрудник Ватикана нашел в Библии описание космических кораблей и инопланетян / © Pixabay

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Древние священные тексты Библии могут скрывать шокирующую правду о контактах человечества с внеземными цивилизациями , которую веками маскировали религиозными метафорами. Бывший сотрудник католического издательства пришел к выводу, что известные библейские персонажи являлись представителями высокоразвитой инопланетной расы.

Об этой скандальной теории древних астронавтов пишет Daily Mail.

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Боги, которые едят и воюют

Итальянский ученый Мауро Бильино, много лет профессионально переводивший ветхозаветные тексты для авторитетного ватиканского издательства, обратил внимание на странные грамматические нюансы иврита. Он утверждает, что слово «Элохим», которым традиционно называют единого Бога, действительно употребляется в форме множественного числа и указывает на целую группу могущественных правителей. При анализе конкретных действий этих существ исследователь заметил, что они ведут себя не как всевидящие духовные сущности, а как обычные колонизаторы, которые делят территории и ведут кровопролитные войны.

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"Они едят, пьют, отдыхают и испытывают такие эмоции, как гнев, ревность и страх, а главное - их не описывают как бессмертных", - подчеркнул бывший переводчик.

В подтверждение своей гипотезы Бильино приводит восемьдесят второй псалом, где прямым текстом идет речь о божественном собрании, участники которого в конце концов умрут как смертные люди. Кроме того, он указывает на тридцать второй раздел Второзакония, описывающий распределение земных народов между высшими силами, что больше напоминает геополитическую стратегию пришельцев, чем промысел единого Создателя.

Древние космические корабли

Еще одним доказательством палеоконтакта Бильино считает специфическое использование слова «ковод», которое современные теологи переводят как «слава Господня». Однако первоначально этот термин ассоциировался с чем-то очень тяжелым, имеющим огромную физическую массу и может быть смертельно опасным для людей, находящихся рядом с ним.

В описаниях видений пророка Иезекииля этот таинственный «ковод» прибывает с неба, перемещается в пространстве и сопровождается громким механическим шумом, дымом, огнем и ослепительным светом. По мнению ученого, древние авторы просто пытались описать передовые технологии и летательные аппараты пришельцев и пользовались тем скудным и примитивным словарным запасом, который был им доступен в то время.

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Реакция Ватикана и критика ученых

Автор экстравагантной теории убежден, что внутри Ватикана есть целые фракции историков, ученых и богословов, полностью осознающих правдивость этих альтернативных переводов. Хотя Ватиканская обсерватория открыто допускает существование микробной или разумной жизни на других планетах, идея о пришельцах в роли библейских богов слишком опасна и разрушительна для католической доктрины.

«Многие из них полностью осознают, что еврейская Библия представляет гораздо более сложную картину, чем упрощенная версия, которая обычно предлагается в религиозном учении», — заявил Бильино.

В то же время, традиционная наука и мейнстримные библеисты категорически отвергают такие космические трактовки священных текстов и опираются в этом на законы грамматики. Они объясняют, что хотя слово «Элохим» действительно имеет форму множественного числа, в религиозных текстах оно постоянно сочетается с глаголами в единственном числе, что однозначно подтверждает его значение как единого Бога Израиля.

Ученые также отмечают, что видение Иезекииля является сложной религиозной символикой, а не буквальным описанием приземления инопланетного звездолета. Хотя древние слова на языке иврит действительно могут иметь несколько значений, одна лишь лингвистическая неоднозначность не может служить научным доказательством того, что человечество когда-то контактировало с инопланетянами.

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Напомним, американский режиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в посещение Земли пришельцами . Часть ученых предполагает, что такой сценарий теоретически возможен, однако отмечает: убедительных доказательств этого нет.

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