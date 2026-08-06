Происхождение жизни на Земле под сомнением — что выяснили ученые

Земля / © Associated Press

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Переход от неодушевленной материи к жизни на Земле мог произойти не один, а два раза. Анализ древних ферментов показал, что бактерии и археи независимо друг от друга развили различные способы осуществления одинаковых жизненно важных метаболических реакций.

Об этом пишет Science alert.

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Исследователи считают, что две главные группы живых организмов — бактерии и археи — могли отдельно развить механизмы обмена веществ, которые сделали их полноценными живыми клетками.

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Авторы исследования полагают, что на ранних этапах роль катализаторов выполняли природные металлы в гидротермальных источниках на дне океана. Они могли запускать химические реакции без участия ферментов. Впоследствии протоклетки постепенно начали вырабатывать собственные ферменты и все меньше зависели от окружающей среды.

Напомним, международная группа ученых утверждает, что для спасения Земли от необратимого экологического коллапса необходимо постепенно сократить численность населения планеты до 4 миллиардов человек к 2200 году.

Исследователи подчеркивают, что взрывной рост населения планеты за последний век является экологически неустойчивым, поскольку оно ведет к неотвратимому катастрофическому сокращению биоразнообразия и истощению ресурсов.

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