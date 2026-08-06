"Ощущение приближения смерти": певица Вояж заявила о "порче" и как медики реагировали на ее состояние

Оксана Вояж

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Украинская певица Оксана Вояж, которая в начале 2000-х стремительно набирала обороты в шоу-бизнесе, после исчезновения со сцены рассказала подробности своего недуга, который раньше называла болезнью-фантомом.

По словам Вояж, все началось со специфических предупреждений от ее массажистки о так называемой «порче» и «приступе» во время одного из сеансов. Певица утверждает, что тогда ей пришлось вызвать карету «скорой». Однако врачи на обследовании заверили, что она «здорова» и должна «идти домой».

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«Массажистка была сверхчувствительной. Она поднесла ко мне рамку и сказала: „Оксана, это у тебя не медицинское, иди в церковь, к экстрасенсам или биоэнергетикам. У тебя пробоина в ауре. Это похоже на порчу“. Я не обращала внимания, потому что тогда еще хорошо чувствовала себя. А потом на одном из массажей мне стало плохо. Было ощущение, что умираю. Был приступ. Сердце вылетало», — шокировала звезда в интервью Маричке Падалко.

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Затем сердечные приступы стали чаще. Вояж признается, что серьезно взялась за чек-апы и отдала за них «сундуки денег». Но медики продолжали «не понимать, зачем к ним пришел здоровый человек». В итоге через месяц ей диагностировали симпатоадреналовый криз.

«Простым языком: адреналин сходит с ума и неожиданно происходит его выброс — ты чего-то пугаешься и происходит сердечный приступ. Это одна из разновидностей панических атак. Это было больше 10 лет назад. Тогда у меня была нормальная жизнь», — объяснила Вояж.

Оксана Вояж

В то же время артистка не скрывает, что обращалась к разнообразным псевдоученым, которые, по ее словам, «отказывались от нее», потому что «все было очень плохо». Впоследствии Оксана сконцентрировалась на религии и «ходила в церковь, как на работу» более полугода. Там, как утверждает звезда, она познакомилась с женщиной, которая будто бы тоже подтвердила, что «по ней прошлись недобрые люди, но после 15-го причастия станет лучше».

Как вспоминает звезда, в тот период ее «ничего не могло обрадовать» и чаще всего она плакала от бесконтрольности ситуации: «Я сама на себя злилась. Я плакала, потому что боюсь и умираю. Уже едва не говорила, где меня поминать. Это полное чувство приближающейся смерти».

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Впрочем, Вояж решила не сдаваться, погрузилась в изучение разных источников и, к счастью, болезнь-фантом отошла. И сейчас, оглядываясь назад, певица благодарна за уроки, которые подарил этот опыт.

«Я начала интересоваться, почему слово имеет такую материальную силу, как оно влияет на ауру. Такие сильные приступы были полгода. Сейчас не случается. Преодолела все своими силами. И я благодарна за ту болезнь, потому что она меня многому научила», — подытожила артистка.

Напомним, актриса Наталья Денисенко также жалуется на длительное ухудшение самочувствия. Недавно звезда обратилась к нетрадиционной медицине и показалась с десятками игл в лице на фото.

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