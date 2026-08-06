Звезда "Дизель Шоу" Булитко вколола в лицо филлер и показала новый облик: фото до и после

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

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Украинская актриса и звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко снова отважилась на бьюти-процедуру.

В своем Instagram знаменитость рассказала, что решила обратиться к косметологу из-за изменений, которые начали замечать с возрастом. По словам артистки, ей не нравилось, что из-за опущенных уголков губ лицо выглядело «грустным» даже тогда, когда она была в хорошем настроении.

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Во время визита в специалист Булитко сделали инъекционную процедуру с применением филера. Косметолог объяснила, что препарат создал дополнительную поддержку для уголков губ, благодаря чему они стали более приподнятыми, а складки менее заметными. Показывая процесс в сторис, специалист отметила, что таким образом им удалось добиться «остановки старения».

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Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

Сама Виктория также продемонстрировала сравнение фотографий лица до и после процедуры. На обнародованных кадрах заметно, что после коррекции уголки губ стали зрительно более приподнятыми, а лицо выглядит более свежим и отдохнувшим.

Виктория Булитко / © instagram.com/bulitka

К слову, для актрисы это уже не первое вмешательство во внешность этого года. В начале января Булитко рассказывала, что отважилась на небольшую операцию после консультации с врачами. Тогда знаменитость удалила родинку на лице, которая начала увеличиваться в размерах. По словам артистки, медики рекомендовали сделать это хирургическим путем во избежание возможных рисков в будущем.

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