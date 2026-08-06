Как заморозить малину, чтобы она хранилась месяцами: простой способ

Малина

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Малина быстро портится даже в холодильнике, поэтому самый лучший способ сохранить ягоды на осень и зиму – правильно их заморозить. Если соблюдать несколько правил, они не слипнутся, сохранят цвет, вкус и форму.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Главный секрет – сначала заморозить каждую ягоду по отдельности, а уже потом пересыпать малину в пакет или контейнер. Такой способ предотвращает образование сплошного замороженного комка.

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Как правильно заморозить малину

Сначала ягоды нужно перебрать. Поврежденную, заплесневевшую или слишком мягкую малину лучше отложить, поскольку после замораживания ее качество ухудшится еще больше.

После этого малину следует осторожно промыть под слабой струей холодной воды. Ягоды очень хрупкие, поэтому их не следует тереть или сильно перемешивать.

Промытую малину нужно полностью высушить. Для этого ее разлагают одним слоем на бумажных полотенцах и оставляют, пока вся влага не испарится. Если заморозить мокрые ягоды, на них образуются крупные кристаллы льда, после размораживания малина станет водянистой.

Сухие ягоды нужно разложить на застеленном пергаментом противне так, чтобы они не касались друг друга. После этого противень ставят в морозильную камеру на два-три часа.

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Когда малина станет жесткой, ее можно пересыпать в герметичный контейнер или пакет для замораживания. Перед закрыванием из пакета следует максимально удалить воздух, а на упаковке указать дату.

Правильно замороженная малина может храниться около шести-восьми месяцев. Однако лучше использовать ее в течение первых нескольких месяцев, пока вкус остается наиболее выразительным.

Как использовать замороженную малину

Замороженные ягоды можно добавлять в полосу, овсянку, выпечку и десерты. Они также подходят для приготовления варенья, соусов и замороженного йогурта.

Для большинства таких блюд малину не нужно предварительно размораживать – ее можно сразу добавлять в рецепт.

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Если вы готовите разные сезонные запасы, способ хранения следует выбирать под будущее блюдо. В материале о замораживании овощей и фруктов мы также рассказали базовые правила подготовки продуктов к морозилке.

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