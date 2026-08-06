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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Российские нефтедоллары в огне: ВСУ разбили два НПЗ и суда в Черном море (видео)

Зеленский подтвердил удары по российским НПЗ в глубоком тылу и поражение кораблей оккупантов в Черном море.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атакованный НПЗ «Славнефть-Янос»

Атакованный НПЗ «Славнефть-Янос»

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Силы обороны Украины 6 августа нанесли сокрушительные удары по двум нефтеперерабатывающим заводам в России на расстоянии более 1300 км от фронта. Кроме того, в акватории Черного моря были поражены вражеские военные катера и суда «теневого флота».

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня наши дальнобойные санкции снова сработали на ограничение нефтяной прибыли России, из которой она финансирует войну и убийства украинцев», — написал глава государства в Сети.

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского агрессора, расположенным на расстоянии более 1300 км от линии фронта. В частности, в Башкортостане был поражен нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Новойл», а в Ярославской области, почти в 700 км от украинской границы, — НПЗ «Славнефть-Янос».

Кроме того, украинские военные успешно отреагировали на действия России в акватории Черного моря. По имеющейся информации, под удар попали два военных сторожевых катера, а также суда так называемого «теневого флота».

«Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна избрать мир», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 августа Ярославль подвергся атаке беспилотников, в результате чего вспыхнул ключевой для РФ нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС»). По данным очевидцев, после работы российской ПВО дроны упали на жилые дома, что повлекло пожары. Впоследствии в Fire Point подтвердили, что НПЗ поразили Силы обороны Украины с помощью БПЛА FP-1.

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