Ярославль разорвали мощные взрывы: горит ключевой НПЗ, российская ПВО сбила дроны прямо на дома (обновлено)

В Ярославле прогремели взрывы

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В ночь на 6 августа в российском Ярославле раздались взрывы. По сообщениям местных жителей, под атакой беспилотников мог оказаться Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом пишут Telegram-каналы.

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Губернатор Евраев подтвердил атаку БпЛА и сообщил, что из соображений безопасности временно перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы.

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«Наш регион подвергается враждебной атаке украинских БпЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — заявил губернатор.

В российском Ярославле вспыхнули пожары

Местные Telegram-каналы и очевидцы утверждают, что целью атаки мог стать Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Также сообщается о пожарах в нескольких жилых домах после работы российской ПВО.

В Сети также распространяются видео с места событий, на которых видны пожары и работа российской противовоздушной обороны.

Впоследствии в Fire Point подтвердили: Силы обороны Украины поразили Ярославский НПЗ украинскими БпЛА FP-1.

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Справка: Ярославский НПЗ (ПАО «Славнефть-ЯНОС») — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для топливного снабжения страны.

Ранее сообщалось, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ привели к падению темпов переработки до 24-летнего минимума и создали новые риски для российского экспорта.

В июле, по меньшей мере, 30 ударов пришлись на крупные российские НПЗ, нефтяные танкеры, морскую инфраструктуру и основные трубопроводные объекты. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны.

Дата публикации 07:10, 06.08.26 Количество просмотров 10 После ночной атаки дронов в российском Ярославле вспыхнули пожары - видео

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