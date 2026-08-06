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Ярославль разорвали мощные взрывы: горит ключевой НПЗ, российская ПВО сбила дроны прямо на дома (обновлено)
После работы средств противовоздушной обороны в Ярославле загорелись несколько жилых домов из-за падения обломков.
В ночь на 6 августа в российском Ярославле раздались взрывы. По сообщениям местных жителей, под атакой беспилотников мог оказаться Ярославский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом пишут Telegram-каналы.
Губернатор Евраев подтвердил атаку БпЛА и сообщил, что из соображений безопасности временно перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы.
«Наш регион подвергается враждебной атаке украинских БпЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — заявил губернатор.
Местные Telegram-каналы и очевидцы утверждают, что целью атаки мог стать Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Также сообщается о пожарах в нескольких жилых домах после работы российской ПВО.
В Сети также распространяются видео с места событий, на которых видны пожары и работа российской противовоздушной обороны.
Впоследствии в Fire Point подтвердили: Силы обороны Украины поразили Ярославский НПЗ украинскими БпЛА FP-1.
Справка: Ярославский НПЗ (ПАО «Славнефть-ЯНОС») — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для топливного снабжения страны.
Ранее сообщалось, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре РФ привели к падению темпов переработки до 24-летнего минимума и создали новые риски для российского экспорта.
В июле, по меньшей мере, 30 ударов пришлись на крупные российские НПЗ, нефтяные танкеры, морскую инфраструктуру и основные трубопроводные объекты. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны.