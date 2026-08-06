Ярославль розірвали потужні вибухи: палає ключовий НПЗ, російська ППО збила дрони просто на будинки (оновлено)

У Ярославлі прогриміли вибухи / © Fire Point

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У ніч проти 6 серпня в російському Ярославлі пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, під атакою безпілотників міг опинитися Ярославський нафтопереробний завод.

Про це пишуть Telegram-канали.

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Губернатор Євраєв підтвердив атаку БпЛА та повідомив, що з міркувань безпеки тимчасово перекрили виїзд із Ярославля у напрямку Москви.

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«Наш регіон зазнає ворожої атаки українських БпЛА. З метою забезпечення безпеки перекрито рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви», — заявив губернатор.

У російському Ярославлі спалахнули пожежі

Місцеві Telegram-канали та очевидці стверджують, що ціллю атаки міг стати Ярославський нафтопереробний завод. Також повідомляється про пожежі в кількох житлових будинках після роботи російської ППО.

У Мережі також поширюються відео з місця подій, на яких видно пожежі та роботу російської протиповітряної оборони.

Згодом у Fire Point підтвердили — Сили оборони України уразили Ярославський НПЗ українськими БПЛА FP-1.

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Довідка: Ярославський НПЗ (ПАТ «Славнєфть-ЯНОС») — один із найбільших нафтопереробних заводів РФ та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для паливного забезпечення країни.

Раніше повідомлялося, що українські удари по нафтовій інфраструктурі РФ призвели до падіння темпів перероблення до 24-річного мінімуму та створили нові ризики для російського експорту.

Протягом липня щонайменше 30 ударів припали на великі російські НПЗ, нафтові танкери, морську інфраструктуру та основні трубопровідні об’єкти. Це другий за величиною місячний показник від початку повномасштабної війни.

Дата публікації 07:10, 06.08.26 Кількість переглядів 12 Після нічної атаки дронів у російському Ярославлі спалахнули пожежі - відео

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