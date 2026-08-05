Яблучний Спас. / © УНІАН

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Яблучний Спас — одне з важливих християнських свят, яке святкують у четвер, 6 серпня. У церквах віряни традиційно освячують плоди нового врожаю. Головним фруктом є яблуко, але до кошика також кладуть інші дари природи.

Які фрукти нести до церкви на Яблучний Спас і що вони символізують, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Яблучний Спас або Преображення Господнє, — одне з 12 найважливіших християнських свят, яке має давню історію. Цього дня віряни згадують подію з життя Ісуса Христа, коли він разом із трьома апостолами піднявся на гору Фавор, де перед ними преобразився та показав свою Божественну природу.

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У народній традиції свято поєдналося із завершенням літа та початком збору врожаю. Наші предки вважали, що саме після Спаса природа переходить до осіннього періоду, а плоди садів і городів набувають особливої сили. Традиція освячувати яблука та інші дари виникла як знак подяки за врожай.

В Україні Яблучний Спас здавна був не лише церковним, а й родинним святом. Після служби в храмі люди поверталися додому, готували страви з яблук, пекли пироги, пригощали близьких і влаштовували сімейні застілля.

Що символізують фрукти у кошику

Головним фруктом цього дня є яблуко, але до кошика також кладуть інші дари природи — кожен із них має своє символічне значення.

Яблука — уособлюють достаток, здоров’я, родючість і подяку за врожай. Саме освячене яблуко за традицією першим куштували після повернення з храму.

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Виноград символізує радість, духовне життя та Божі дари. У християнській традиції виноградна лоза є символом єдності та вічного життя.

Груші кладуть до кошика як знак сімейного щастя, добробуту та солодкого життя.

Сливи символізують родючість, достаток і щедрість землі.

Мед — традиційний атрибут Спаса. Він означає здоров’я, благополуччя та солодкість життя.

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Також до кошика часто додають хліб, домашню випічку, горіхи та запашні трави. Вони символізують працю людей, багатство природи та вдячність за отриманий урожай.

За народними звичаями, освяченими плодами не лише пригощали рідних, а й ділилися із сусідами та потребуючими. Вважалося, що щедрість цього дня принесе мир, добробут і достаток у родину.

Нагадаємо, у серпні церква святкує три Спаси: Медовий (1 серпня), Яблучний (6 серпня) і Горіховий (16 серпня).

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