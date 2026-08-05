Хто такий Джек Бруксбенк — чоловік принцеси Євгенії, якого вона називає "найкращою людиною на світі"

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

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У британській королівській родині чимало романтичних історій, але знайомство принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка цілком могло б стати сюжетом романтичної комедії, про це розповіло видання HELLO!.

Їхні шляхи перетнулися ще у 2010 році на популярному швейцарському курорті Верб’є. Майбутніх закоханих познайомили спільні друзі під час зимового відпочинку, і, як згодом зізнався Джек, це було справжнє кохання з першого погляду.

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Євгенії тоді було лише 20 років, а Джеку — 24. В одному зі своїх інтерв’ю принцеса згадувала, що вони дуже швидко зрозуміли, їх об’єднують однакові цінності, захоплення та погляд на життя. Відтоді вони практично не розлучалися.

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Чоловік, якого принцеса називає своїм героєм

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

За роки спільного життя Євгенія неодноразово публічно говорила про чоловіка з особливою ніжністю. Вона називає його своїм героєм, «найкращою людиною» та «однією з найкращих людей на планеті». Такі слова від представниці британської королівської родини звучать рідко, адже Віндзори традиційно стримані у публічному прояві емоцій.

Після народження третьої дитини у 2026 році принцеса ще раз наголосила, що Джек — «найкращий тато у світі», який повністю залучений до виховання дітей. Сьогодні подружжя виховує трьох малюків: старшого сина Августа, молодшого Ернеста та доньку, яка народилася у серпні 2026 року. Її ім’я королівська родина поки що не оголосила.

Чим заробляє чоловік принцеси

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Getty Images

На відміну від багатьох членів британської монархії, Джек Бруксбенк ніколи не будував кар’єру при дворі. Його професійний шлях давно пов’язаний із ресторанним і готельним бізнесом. Свого часу він працював бренд-амбасадором відомого виробника преміальної текіли Casamigos — бренду, співзасновником якого є голлівудський актор Джордж Клуні.

Сам Джек не приховував, що ще з 18 років мріяв створити власну мережу традиційних британських пабів. Він хотів відродити атмосферу старих англійських пабів із камінами та недільними сімейними обідами.

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У 2022 році його кар’єра зробила новий поворот. Бруксбенк приєднався до міжнародної компанії Discovery Land Company, яка займається створенням елітних курортів та житлових комплексів. Один із масштабних проєктів компанії розташований у Португалії між популярними курортними районами Компорта та Мелідіш. Саме ця робота стала причиною того, що родина нині живе одразу на дві країни — Велику Британію та Португалію.

Родина без скандалів

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

На відміну від багатьох членів британської королівської сім’ї, Джек майже не потрапляє на перші шпальти через особисті скандали. Він народився у родині Джорджа та Ніколи Бруксбенків, має молодшого брата Томаса, який був його шафером на весіллі.

Євгенія неодноразово говорила, що дуже швидко відчула себе частиною нової родини. За її словами, батьки Джека від самого початку прийняли її як рідну доньку, а теплі стосунки між сім’ями лише зміцнили їхній союз.

Цікаво, що історія родів Бруксбенків і Фергюсонів має несподіване переплетення. Дослідники британської генеалогії встановили, що Джек і Євгенія є дуже далекими кровними родичами через спільних предків XVIII століття. Втім, такий ступінь спорідненості вважається надзвичайно віддаленим і не має жодного юридичного чи етичного значення.

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Освідчення серед тропічної природи

Після семи років стосунків Джек вирішив зробити наступний крок і у січні 2018 року під час романтичної подорожі до Нікарагуа він освідчився Євгенії. Принцеса досі згадує цей момент із посмішкою. Вона розповідала, що вони милувалися озером на заході сонця, саме тоді Джек дістав каблучку.

Освідчення стало для неї несподіванкою, хоча після семи років разом вона була впевнена, що саме так завершиться їхня історія кохання.

Королівське весілля

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Associated Press

Весілля відбулося 12 жовтня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. На церемонії були присутні королева Єлизавета II, принц Філіп, тодішні принц Чарльз і Камілла, принц Вільям із Кейт, принц Гаррі та Меган Маркл, а також сотні гостей із різних країн світу.

Попри велич королівської церемонії, Євгенія зізнавалася, що найбільше хвилювалася не через увагу мільйонів людей, а через те, що наприкінці проходу на неї чекатиме чоловік, якого вона кохає.

За більш ніж п’ятнадцять років разом Джек і Євгенія практично не ставали героями гучних конфліктів чи драматичних заголовків. Вони рідко демонструють особисте життя напоказ, але кожна спільна поява підтверджує, що між ними панують довіра, взаємна підтримка та повага.

Здається, саме ця простота та відсутність бажання жити виключно за законами палацу зробили їх однією з найміцніших пар сучасної британської монархії.

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