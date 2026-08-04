Кейт і Вільям ухвалили важливе рішення щодо особистого життя своїх дітей / © Associated Press

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Бути дитиною майбутнього британського монарха означає жити під пильним поглядом усього світу. Проте, здається, принц Вільям і принцеса Кейт не хочуть, щоб їхні діти проходили через той самий тиск, який неодноразово переживали члени королівської родини.

Як повідомляє видання Hello! , подружжя вже обговорює, як захистити особисте життя Джорджа, Шарлотти та Луї, коли вони стануть студентами та почнуть будувати власні романтичні стосунки.

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За словами королівського автора Саймона Вігара, для цього подружжя планує скористатися перевіреною моделлю, яка свого часу допомогла самим Вільяму та Кейт спокійно пережити початок стосунків.

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Що таке «джентльменська угода»

принц Вільям і принцеса Кейт / © Associated Press

На початку 2000-х, коли принц Вільям навчався в Університеті Сент-Ендрюс, між королівською родиною та британськими ЗМІ діяла так звана «джентльменська угода». Її суть була простою: журналісти добровільно погодилися не втручатися в особисте життя молодого принца під час його навчання.

Саме завдяки цій негласній домовленості Вільям і Кейт змогли кілька років зустрічатися без щоденних заголовків у таблоїдах. Спочатку вони були друзями, а вже приблизно через рік після знайомства їхні стосунки стали романтичними. Майже два роки закохані могли будувати свої почуття далеко від сторонніх очей.

Саймон вважає, що цей підхід став одним із найуспішніших прикладів співпраці між королівською родиною та британською пресою. Медіа тоді дотрималися домовленостей, тож це дозволило майбутньому подружжю прожити один із найважливіших періодів свого життя максимально спокійно.

Один випадок, який порушив правила

За весь час дії цієї домовленості стався лише один гучний інцидент. У 2001 році на територію університету прибула знімальна група телевізійної компанії Ardent Productions, яка належала дядькові Вільяма — принцу Едварду. Журналісти намагалися знімати молодого принца, однак їх майже одразу попросили залишити кампус.

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Скандал набув широкого розголосу, компанія публічно перепросила, а цей випадок так і залишився єдиним порушенням «джентльменської угоди».

Що чекає на дітей Уельських

Британська королівська родина / © Associated Press

Королівський експерт переконаний, коли Джордж, Шарлотта та Луї вступатимуть до університетів, їхні батьки прагнутимуть домовитися із медіа про схожий рівень приватності.

При цьому можуть змінитися й правила висвітлення особистого життя молодих членів королівської родини. Зокрема, журналісти, ймовірно, матимуть значно більше обмежень щодо того, що саме можна публікувати про перші романтичні стосунки спадкоємців престолу. Адже Кейт і Вільям добре розуміють, наскільки складним може бути дорослішання під постійним прицілом камер, тому намагаються заздалегідь створити для дітей безпечні умови.

Вільям уже натякав на майбутні зміни

Сам принц Вільям неодноразово говорив про бажання змінити підхід до захисту приватного життя своєї родини після того, як одного дня стане королем. В інтерв’ю для документального проєкту The Reluctant Traveler, він дав зрозуміти, що вважає надмірну увагу медіа серйозною проблемою та планує посилити захист дітей у дорослому віці.

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Світ кардинально змінився відтоді, як Кейт і Вільям закохалися в університеті. Сьогодні поряд із таблоїдами існують соціальні мережі, смартфони та миттєве поширення будь-якої інформації. Саме тому захистити приватність молодого покоління британської королівської родини буде набагато складніше, ніж двадцять років тому.

Втім, якщо «джентльменська угода» справді отримає нове життя, діти зможуть отримати найцінніший подарунок від своїх батьків — можливість пережити перше кохання без щоденних сенсацій та заголовків у пресі.

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