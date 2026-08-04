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Весілля Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес: нові подробиці про найочікуванішу подію літа
Відомий футболіст збирається одружитися зі своєю нареченою на острові, де він народився і виріс.
11 серпня минулого року відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду зробив своїй дівчині — 32-річній моделі та інфлюенсерці Джорджині Родрігес — пропозицію після 9 років їхніх стосунків і подарував каблучку з величезним діамантом, вартість якого експерти оцінили в 5 млн доларів.
Судячи з усього, чутки про те, що розкішне свято відбудеться одразу після чемпіонату світу з футболу-2026, підтверджуються. Закохані одружаться за християнською традицією на рідному острові футболіста — Мадейрі, у 512-річному Фуншальському соборі. Це місце обрано недарма — воно розташоване всього за 1,5 милі від міської лікарні, в якій народився Кріштіану, та за три милі від бази однієї з команд, за яку він грав у дитинстві, «Насьональ да Мадейра».
Також, за повідомленням The Sun, стало відомо, що весілля заплановано на найближчі вихідні — 8 серпня 2026 року, а святкова вечірка має відбутися у п’ятизірковому готелі Savoy Palace. Джерело видання повідомило: «Гостей готелю поінформували, що в п’ятницю та суботу два поверхи, а також кілька барних зон будуть закриті».
Нагадаємо, Роналду та Родрігес познайомилися у 2016 році в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.