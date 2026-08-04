У країні ЄС хочуть замінити Ломоносова на Шевченка: подробиці

У Литві пропонують прибрати Ломоносова з програми / © unsplash.com

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Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс звернувся до Міністерства освіти, науки та спорту з пропозицією вилучити із загальноосвітніх програм, затверджених 2022 року, тексти російського вченого Михайла Ломоносова, відомого прославлянням імперських війн Росії.

Про це повідомляє Delfi.

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У Литві пропонують вивчати у школах Шевченка замість Ломоносова

Очільник уряду переконаний, що патріотизм і громадянську позицію у литовських школярів не можна виховувати на основі творчості авторів, просякнутих російською імперською ідеологією. Натомість він запропонував додати до навчального курсу твори класика української літератури Тараса Шевченка.

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На думку прем’єра, це допоможе молоді Литви глибше осягнути самобутність українського народу та ознайомитися з текстами, які сформували його національну ідентичність.

Програму шкільних творів у Литві затвердили 2022 року. Вона вже тривалий час опиняється під шквалом критики за складність впровадження та списки рекомендованих творів.

Деякі зауважили, що перелік російських авторів у нових матеріалах навіть розширився порівняно з попередніми роками, а українську літературу не вивчали взагалі.

Попри заклики громадськості внести до списку українських класиків, зокрема Тараса Шевченка, у Міністерстві освіти, науки та спорту раніше запевняли, що вивчення російських письменників не є суворо обов’язковим, а вчителі мають повну свободу обирати для уроків літературу інших країн.

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Литва: останні новини

Нагадаємо, НАТО може перекинути до Литви додаткові військові сили та засоби ППО у разі загострення безпекової ситуації через російські провокації. Про це заявив головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс.

За його словами, Альянс серйозно сприймає попередження про зростання ризиків у Балтійському регіоні та Європі протягом найближчих місяців.

Східний фланг НАТО попереджає про можливі диверсії та операції «під чужим прапором», покликані перекласти відповідальність на Україну. У Литві вже посилили захист потенційних цілей — критично важливих транспортних та енергетичних об’єктів.

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