Памела Андерсон розповіла, на що витрачає найбільше грошей і на чому економить

Памела Андерсон / © Associated Press

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59-річна Памела Андерсон, американська акторка та модель, розповіла в інтерв’ю Harper’s Bazaar про свої фінансові звички та зізналася, на що найчастіше витрачає великі суми. Виявилося, що зірка не надто цікавиться дорогим одягом, зате із задоволенням вкладає гроші у свої будинки та сади.

Відповідаючи на запитання про останню велику покупку, Андерсон зізналася, що значна частина її витрат пов’язана з облаштуванням власного простору.

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«Я, мабуть, витрачаю занадто багато грошей на свої будинки та сади», — розповіла Памела. Серед останніх придбань вона назвала садову хвіртку та стару вантажівку.

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Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

При цьому акторка, за її словами, більше не має наміру витрачати великі суми на одяг. Андерсон зізналася, що її гардероб уже настільки великий, що нові речі їй просто не потрібні.

«Я відмовляюся витрачати гроші на одяг. У мене його занадто багато. Мені його більш ніж вистачить, щоб прожити решту життя», — заявила зірка.

Зазначимо, що в останні роки вона кардинально змінила свій спосіб життя. Памела відмовилася від постійної світської метушні та переїхала до будинку своєї бабусі в невеликому канадському містечку Лейдісміт, де воліє проводити час подалі від уваги громадськості. На території ділянки акторка облаштувала власний екологічний город, де вирощує овочі, ароматну зелень, ягоди та квіти.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

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