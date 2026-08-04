Біля Дніпра незнайомка віддала чоловіку 213 000 гривень: що він зробив

Чоловік виманив у жінки понад 213 000 гривень

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У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який посеред вулиці виманив у жінки 213 000 гривень.

Про це йдеться у вироку Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

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«Знайомий з минулого» та ритуал зі свяченою водою

Подія сталася у червні 2025 року в місті Самар. Зловмисник разом зі своєю донькою зустрів на вулиці поблизу магазину місцеву жительку. Чоловік заявив, нібито добре знає її та її доньку по колишній роботі, а також пообіцяв допомогти донести важкі сумки додому.

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Увійшовши в довіру, під приводом потреби надати його доньці прихисток на ніч, зловмисник потрапив до квартири жінки. Перебуваючи в оселі, він розповів, що нібито є глибоко віруючою людиною, «побудував церкву» та володіє містичними знаннями для зцілення людей.

Як розгорталася афера:

Псевдоцілитель попросив у господарки свячену воду, почав читати молитви та кропити приміщення, від чого жінка (яка має важке онкологічне захворювання) відчула нездужання та високий тиск. Чоловік випитав у потерпілої про наявність збережень. Налякана жінка винесла спочатку 31 000 гривень, а згодом — ще 100 000 гривень та іноземну валюту (600 євро і 1 300 доларів США). Зловмисник запевнив, що мусить «освятити гроші в церкві для збільшення доходу», а як заставу залишив жінці пачку нібито своїх $7 000 із наказом покласти їх під подушку, молитися годину й нікому не розповідати про ритуал.

Коли за годину жінка дістала заставу, виявилося, що це 34 сувенірні купюри номіналом 100 доларів із маркуванням «SUV ENIR». Загальний розмір завданих збитків склав 213 783 гривні 90 копійок.

Правоохоронці затримали афериста за допомогою камер «Безпечного міста» та свідчень очевидців.

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Каяття, компенсація збитків та допомога ЗСУ

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та висловив щире каяття. Він пояснив, що гроші витратив, але на момент судового розгляду повністю відшкодував потерпілій усю шкоду частинами за рахунок тимчасових заробітків на будівництві.

Потерпіла пенсіонерка підтвердила в суді, що збитки їй відшкодовано в повному обсязі, вона вибачила обвинуваченого та попросила суд не карати його суворо. Частину повернутих коштів жінка вже витратила на операцію на очах.

Окрім повного каяття та відшкодування збитків, суд урахував як пом’якшувальну обставину той факт, що обвинувачений добровільно направив внесену за нього заставу у розмірі 60 560 гривень на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України.

Обставиною, що обтяжує покарання, суд визнав вчинення злочину щодо особи похилого віку.

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Рішення суду

Самарівський міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди).

За сукупністю обставин суд ухвалив:

Призначити йому покарання - позбавлення волі на 3 (три) роки ;

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробувальним іспитовим терміном на 3 (три) роки ;

Стягнути з засудженого на користь держави 1 782,80 грн за проведення експертиз, вилучені сувенірні долари — знищити, а особисті речі й вилучену техніку — повернути власникам.

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