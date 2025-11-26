Фейковий працівник банку виманив у пенсіонера 64 000 грн: що вигадав зловмисник (фото)

У Києві викрито схему телефонного шахрайства / © Поліція Києва

У Києві псевдопрацівник банку ошукав 75-річного пенсіонера, заволодівши його 64 тис. грн через схему «вішингу» з використанням SIP-телефонії для підміни номера. Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру одразу у двох злочинах.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними слідства, 33-річний мешканець Дніпропетровської області разом із спільниками заздалегідь розробив детальний план злочину. Фігурант організував схему телефонного шахрайства через «вішинг» — один із видів соціальної інженерії, коли аферисти прикидаються працівникамя офіційних установ і виманюють конфіденційні дані.

Зловмисники використовували SIP-телефонію, яка дозволяє підмінювати номери, щоби приховувати сліди та створити ілюзію, що дзвінок надходить від справжнього банку.

Під час дзвінка до літнього киянина фігуранти представилися працівниками банку та повідомили про нібито «підозрілу активність» на банківському рахунку чоловіка. Шляхом психологічного тиску та маніпуляцій зловмисники змусили пенсіонера розкрити конфіденційні дані для доступу до його онлайн-банкінгу. Отримавши такий доступ, ділки незаконно заволоділи 64 тис. грн.

Слідчі повідомили 33-річному фігурантові про підозру за двома статтями:

несанкціоноване втручання в роботу електронних систем;

шахрайство, вчинене у великих розмірах у складі групи.

Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Поліція закликала громадян бути уважними, не розголошувати конфіденційну інформацію та негайно повідомляти про підозрілі дзвінки, щоб не втратити свої гроші.

До слова, жителька Тернополя переказала 215 тис. грн шахраєві, який представився менеджером з підтримки чат-боту банку. Незнайомець увійшов у довіру, запропонувавши змінити статус картки та кредитний ліміт, і переконав жінку здійснити дві транзакції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.