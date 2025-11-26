Навіщо Росія "злила" розмову Віткоффа та Ушакова: пояснення аналітика Денисенка

Володимир Путін і Стів Віткофф / © Associated Press

Керівник аналітичного центру “Ділова столиця” Вадим Денисенко прокоментував оприлюднені розмови між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та помічником президента РФ Юрієм Ушаковим, які російська сторона передала медіа.

На його думку, “злив” має чітку політичну мету — спробу зірвати мирний процес.

За словами Денисенка, сам спосіб “зливу” має примітивний вигляд — настільки, що росіяни додатково подали ще одну розмову Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, щоб “замаскувати” першоджерело.

Аналітик переконаний: Кремль грає свою традиційну гру — створити інформаційний хаос і спровокувати скандал у США. Українськими руками це провернути не вдалося, тож тепер ставка робиться на американську політику.

Денисенко наголошує, що Москва не очікувала такого натиску від Трампа. Путін не зацікавлений у закінченні війни, адже перемир’я фактично означає для нього капітуляцію — офіційне визнання, що Росія втрачає шанс стати “третім полюсом світу”.

Щоб уникнути цього, Кремлю потрібен гучний скандал у США, який заблокує процес. Втім, за словами експерта, нинішній “злив” може мати протилежний ефект — Трамп, ймовірно, лише прискорить переговори.

Денисенко називає три фактори, які досі стримують домовленості:

територіальне питання

безпекові гарантії для Європи

небажання Путіна закінчувати війну

Він звертає увагу, що Трамп уперше прямо заговорив про гарантії для Європи, і це свідчить, що цей вузол може бути розв’язаний.

Залишаються два ключові бар’єри: території та особиста відмова Путіна від миру.

Якщо російський президент спробує вийти з процесу, Денисенко прогнозує різке посилення санкцій та ще глибшу залежність Росії від Китаю.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg оприлюднив стенограму розмови між Стівом Віткоффом та Юрієм Ушаковим щодо підготовки американського “мирного плану”. Видання також опублікувало другу розмову — Ушакова з Кирилом Дмитрієвим, у якій вони обговорювали просування російської версії документа американській адміністрації.

Повний аналіз “злитих” розмов читайте на ТСН.ua.