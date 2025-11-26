Трамп оголосив про поступки з боку РФ: в Москві відреагували

Сергій Рябков / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що начебто Росія погодилася “на деякі поступки” у “мирному плані”. Деталей він не уточнив. Втім, Москва має інше бачення з цього приводу.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков у коментарі Sky News.

Оскільки США активізують свої зусилля щодо посередництва у досягненні угоди між Росією та Україною, Рябков заявив, що Російська Федерація нібито «готова працювати з тими матеріалами, які у нас є».

«Не може бути й мови про якісь поступки чи відмову від нашого підходу щодо ключових питань, з якими ми стикаємося, зокрема в контексті “сво”», - зухвало наголосив російський чиновник.

З його слів, Москва вітає «зусилля адміністрації Трампа щодо пошуку розумних рішень та розумних результатів». Тому, каже він, обговорення мирного плану триває.

“Я наголошую, що різні елементи Анкориджської угоди самі по собі є компромісними рішеннями», - наголосив він, маючи на увазі зустріч Трампа та Путіна на Алясці у серпні.

Нагадаємо, президент США заявив, мовляв Україна і Росія “дуже близькі до мирної угоди”. Окрім того, він стверджував, що головною “поступкою” у межах мирного процесу, на яку піде Росія, буде те, що вона просто припинить воювати проти України.

З його слів, він не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди. Зо його словами, американські представники досягають прогресу в переговорах Києва і Москви.