Зачем Россия "слила" разговор Виткоффа и Ушакова: объяснение аналитика Денисенко
Москва может сорвать переговоры и создать информационный хаос в США.
Руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко прокомментировал обнародованные разговоры между спецпосланником США Стивом Виткоффом и помощником президента РФ Юрием Ушаковым, переданные российской стороной медиа.
По его мнению, “слив” имеет четкую политическую цель — попытку сорвать мирный процесс.
По словам Денисенко, сам способ "слива" выглядит примитивным - настолько, что россияне дополнительно подали еще один разговор Ушакова с Кириллом Дмитриевым, чтобы "замаскировать" первоисточник.
Аналитик убежден: Кремль играет свою традиционную игру создать информационный хаос и спровоцировать скандал в США. Украинскими руками это провернуть не удалось, поэтому теперь ставка делается на американскую политику.
Денисенко отмечает, что Москва не ожидала такого напора от Трампа. Путин не заинтересован в завершении войны, ведь перемирие фактически означает для него капитуляцию — официальное признание, что Россия упускает шанс стать “третьим полюсом мира”.
Чтобы избежать этого, Кремлю нужен громкий скандал в США, заблокирующий процесс. Впрочем, по словам эксперта, нынешний "слив" может иметь противоположный эффект - Трамп, вероятно, только ускорит переговоры.
Денисенко называет три фактора, которые до сих пор сдерживают договоренности:
территориальный вопрос
гарантии безопасности для Европы
нежелание Путина завершать войну
Он обращает внимание, что Трамп впервые прямо заговорил о гарантиях для Европы — и это свидетельствует о том, что этот узел может быть разрешен.
Остаются два ключевых барьера: территория и личный отказ Путина от мира.
Если Путин попытается выйти из процесса, Денисенко прогнозирует резкое ужесточение санкций и еще более глубокую зависимость России от Китая.
Напомним, накануне Bloomberg обнародовал стенограмму разговора между Стивом Виткоффом и Юрием Ушаковым по поводу подготовки американского "мирного плана". Издание также опубликовало второй разговор - Ушакова с Кириллом Дмитриевым, в котором они обсуждали продвижение российской версии документа в американскую администрацию.