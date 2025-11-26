Тренды 2025-2026: Андре Тан назвал главные модные хиты

Тренд на прозрачные туфли и jelly shoes набирает популярность после показов Loewe, Bottega Veneta, i Chloe. Прозрачные туфли — это не просто стиль, а удобство и легкость! Обратите внимание на них для корпоративов и следующего теплого сезона.

Появляется тренд на сумки-мешки, которые напоминают сумки для сменной одежды. Prada, Loewe, Miu Miu уже показали такие модели. А полуоткрытые сумки от Dior, Loewe, Chanel и Fendi станут новым must-have! Так что вектор стиля сумок изменен.

Горох и другие принты отойдут на второй план, а мы увидим больше цветочных мотивов и романтические фактуры.

Акцентные плечи и «структурный оверсайз», ведь такие вещи сразу привлекают внимание!

Принты стали еще более выразительными, на подиумах доминировали геометрия, горох и анималистические мотивы, а также фактурные ткани, такие как твид, замша и велюр, ведь именно они давали образу характер.