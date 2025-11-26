Пожар / © gp.gov.ua

В Черкасской области из-за халатности матери в пожаре погибли четыре ребенка

В Черкасской области правоохранители объявили подозрение женщине, которая оставила дома без присмотра шестерых детей. В результате пожара четверо детей погибли, еще двое получили ожоги и находятся в больнице.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Инцидент произошел 22 ноября в селе Осетная Уманского района Черкасской области. По данным следствия, мать оставила дома без присмотра шестерых детей. Пока ее не было, в доме вспыхнул огонь.

В пожаре погибли двое мальчиков в возрасте 5 и 7 лет, трехлетняя девочка и младенец 10 месяцев. Еще двое детей в возрасте 8 и 10 лет, получили ожоги и находятся под наблюдением медиков. 12-летняя девочка на момент трагедии гостила у родных.

Правоохранители расследуют событие по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет об: умышленном убийстве малолетних, нарушении правил пожарной безопасности, что привело к смерти людей, и злостном невыполнении родительских обязанностей. Матери уже сообщили подозрение по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми, повлекшее их смерть. Кроме того, проверяют деятельность социальных служб, поскольку семья состояла на учете.

