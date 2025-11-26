Прекратят ли США поставлять оружие Украине, чтобы склонить к переговорам: эксперт ответил

Шеврон ВСУ / © Владимир Зеленский

США вряд ли полностью прекратят поставки оружия Украине даже пытаясь склонить Киев к переговорам с Россией.

Об этом рассказал военный обозреватель Иван Тимочко в эфире «24 Канала».

Ключевая причина — это мощное давление американских производителей вооружения, чьи акции резко падают из-за любой нестабильности.

Он привел весомый экономический аргумент, упомянув о предыдущих инцидентах, связанных с нестабильностью поставок.

«Когда были первые прекращения поставок оружия, то уровень стоимости акций американских производителей вооружения упал на 10%», — заявил Тимочко.

Такая нестабильность оказывает непосредственное влияние на их потенциальные прибыли, что заставляет мощное вооруженное лобби давить на тех политиков, которые создают препятствия для стабильного заработка.

Возможны ли ограничения

Эксперт добавил, что Вашингтон, безусловно, может делать резкие заявления и даже ущемлять отдельные номенклатуры вооружения для Украины, однако полного прекращения поставок оружия не будет.

Это гарантируется экономическими интересами влиятельных компаний. Таким образом, финансовые доходы американских компаний являются косвенным, но мощным союзником Украины по военной поддержке.

Отдельно Тимочко затронул чувствительный вопрос разведданных от США.

По его словам, хотя военная разведка американцев лучшая в мире, Украина уже активно ищет альтернативы. Киев пытается заключить соглашения с частными компаниями по обеспечению стабильного потока информации.

«Вызовы будут. Но нам придется работать в режиме реального времени», — подытожил военный обозреватель, отмечая необходимость самостоятельности и адаптации к сложным условиям.

Напомним, заявления Дональда Трампа о необходимости подписать его мирный план или воевать без поддержки США эксперты расценивают как политическое давление в его бизнес-стиле.

Несмотря на ультиматум, фактические возможности президента США ограничены: полностью прекратить поставки оружия Украине сложно из-за политических и экономических ограничений внутри страны, в то время как главным ресурсом поддержки для Киева остается ЕС.