alyona alyona в эффектном нижнем белье посветила пышными формами и метко ответила хейтерам

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona в эффектном нижнем белье посветила пышными формами.

Исполнительница поделилась пикантным снимком в своем Instagram. На фото артистка позировала в квартире на фоне балкона. Певица была изображена в эффектном нижнем белье и демонстрировала свои пышные формы. Волосы alyona alyona распустила, а образ дополнила легким макияжем.

Также исполнительница метко обратилась к хейтерам. Певица объяснила, что опубликовала это фото для привлечения внимания к важной цели. Артистка собирает средства на дроны для украинских защитников. Поэтому, исполнительница призвала, прежде чем писать гневные комментарии, стоит сначала задонатить.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

"Надо ли такое фото сейчас? Да, надо! Я честно говорю о том, что именно эта фотография может вызвать эмоцию и это поможет сделать что-то очень важное. И главное: уважаемый хейтер, что просто сейчас пишет гневный комментарий - ты сначала на банку в био перейди, и только потом оставь свою прозу в комментариях. Обещаю, ты сделаешь хорошее дело прежде всего!" - отметила артистка.

alyona alyona отметила, что военным крайне необходима помощь, чтобы изгнать оккупантов с украинских земель. Поэтому, гражданские в тылу должны делать все возможное, чтобы ускорить этот процесс, и не оставаться в стороне.

Напомним, недавно alyona alyona рассказала, как запретила выпускать отснятый с ней клип. Артистка объяснила, почему приняла такое решение.