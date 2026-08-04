Возле Днепра незнакомка отдала мужчине 213 000 гривен: что он сделал

Мужчина выманил у женщины более 213 000 гривен

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В Днепропетровской области мужчину приговорили к условному срокуза то, что он прямо на улице обманом выманил у женщины 213 000 гривен.

Об этом говорится в приговоре Самаровского городского районного суда Днепропетровской области.

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«Знакомый из прошлого» и ритуал со святой водой

Инцидент произошел в июне 2025 года в городе Самар. Злоумышленник вместе со своей дочерью встретил на улице возле магазина местную жительницу. Мужчина заявил, что якобы хорошо знает её и её дочь по прежней работе, а также пообещал помочь донести тяжёлые сумки до дома.

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Завоевав доверие и под предлогом необходимости предоставить его дочери ночлег, злоумышленник проник в квартиру женщины. Находясь в квартире, он рассказал, что якобы является глубоко верующим человеком, «построил церковь» и обладает мистическими знаниями, позволяющими исцелять людей.

Как разворачивалась афера:

Псевдоцелитель попросил у хозяйки освященную воду, начал читать молитвы и окроплять помещение, от чего женщина (страдающая тяжелым онкологическим заболеванием) почувствовала недомогание и повышение давления. Мужчина выведал у потерпевшей информацию о наличии сбережений. Испуганная женщина сначала вынесла 31 000 гривен, а затем — еще 100 000 гривен и иностранную валюту (600 евро и 1 300 долларов США). Злоумышленник заверил, что должен «освятить деньги в церкви для увеличения дохода», а в качестве залога оставил женщине пачку якобы своих 7 000 долларов с указанием положить их под подушку, молиться час и никому не рассказывать о ритуале.

Когда через час женщина получила залог, оказалось, что это34 сувенирные купюры номиналом 100 долларов с маркировкой «SUV ENIR». Общая сумма нанесенного ущерба составила 213 783 гривны 90 копеек.

Правоохранители задержали мошенника с помощью камер системы «Безопасный город» и показаний очевидцев.

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Раскаяние, возмещение ущерба и помощь ВСУ

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он пояснил, что потратил деньги, но к моменту судебного разбирательства полностью возместил потерпевшей весь ущерб частями за счет временных заработков на строительстве.

Потерпевшая пенсионерка подтвердила в суде, что ущерб ей возмещен в полном объеме, она простила обвиняемого и попросила суд не назначать ему сурового наказания. Часть возвращённых средств женщина уже потратила на операцию на глазах.

Помимо полного раскаяния и возмещения ущерба, суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что обвиняемый добровольно перечислил внесенный за него залог в размере 60 560 гривен на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.

В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в отношении пожилого человека.

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Решение суда

Самаровский городской районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб).

С учетом совокупности обстоятельств суд постановил:

Назначить ему наказание — лишение свободы на 3 (три) года ;

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 (три) года ;

Взыскать с осужденного в пользу государства 1 782,80 грн за проведение экспертиз, изъятые сувенирные доллары — уничтожить, а личные вещи и изъятую технику — вернуть владельцам.

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