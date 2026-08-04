Скандал в 225-м штурмовом полку: Драпатый назначил проверку после громкого расследования

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Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий поручил провести служебную проверку в 225 отдельном штурмовом полку. Это произошло после публикации журналистского расследования о возможных нарушениях в подразделении.

Об этом сообщила журналистка-расследовательница Анна Калюжная.

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По ее словам, проверку будет проводить военная служба правопорядка. Она должна выяснить, имели ли место случаи отдания незаконных приказов, а также факты жестокого обращения и насилия в отношении военнослужащих.

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Как отметила Калюжная, в ответе Главного управления коммуникаций ВСУ на ее информационный запрос говорится, что сейчас идет детальный анализ всех фактов и документов.

«В случае подтверждения фактов незаконных действий должны отвечать согласно действующему законодательству», — говорится в ответе, обнародованном журналисткой.

В то же время Анна Калюжная отметила, что по состоянию на сегодняшний день это единственная официальная реакция государства на его расследование. По ее информации, ей неизвестно об открытии уголовного производства по фактам, о которых рассказывали свидетели и потерпевшие в материале.

Журналистка также сообщила, что получила запросы на интервью от ведущих американских и немецких медиа, однако пока не планирует выносить эту тему на международный уровень в надежде на надлежащую реакцию украинских институтов.

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Ранее 225-й отдельный штурмовой полк отверг обвинения в применении «заградительных отрядов» и приказах стрелять по своим во время боев на Гуляйпольском направлении. В подразделении заявили, что самовольно покидавшие позиции военных только останавливали, разоружали и передавали Военной службе правопорядка, а предупредительные выстрелы производили исключительно в воздух. Там подчеркнули, что ни один военнослужащий территориальной обороны не пострадал от так называемого friendly fire. В полку утверждают, что действовали в соответствии с уставами ВСУ и нормами международного гуманитарного права.

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