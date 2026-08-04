Резонансное ДТП в Прилуках: суд вынес приговор полицейский, которая сбила 6-летнего ребенка на переходе

Полицейская, сбившая ребенка в Прилуках

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Полицейская, которая служебным авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках Черниговской области в декабре 2025 года, получила 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Во вторник, 4 августа, Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил полицейской максимальное наказание — 8 лет лишения свободы. Также она на 3 года лишена права управлять транспортными средствами.

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Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн морального вреда.

Что установило следствие по смертельной аварии

В ходе следствия прокуроры доказали, что 10 декабря около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander. Экипаж направлялся на вызов по другому ДТП.

На улице Вячеслава Чорновила в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходила проезжую часть. Служебный автомобиль двигался со скоростью около 51-55 км/ч.

Прокуроры установили, что на автомобиле были включены проблесковые маячки, но специальный звуковой сигнал не использовался.

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«Водителька не сбавила скорость перед переходом, не предпочла пешеходов и не приняла своевременные меры для остановки автомобиля. Экспертиза подтвердила, что полицейская имела техническую возможность избежать наезда при соблюдении Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

По данным расследования, именно это послужило причиной смертельной аварии.

Признала ли патрульная свою вину

Полицейская признала свою вину лишь отчасти. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была работницей Национальной полиции и выполняла служебное задание.

Смертельное ДТП с полицейским автомобилем в Прилуках — что известно

Напомним, 10 декабря прошлого года в Прилуках Черниговской области авто полицейских сбили мать и ребенка, когда те переходили дорогу. На видео, распространенном в Сети, видно, что от удара женщину с ребенком подбросило вверх, и они улетели на несколько метров.

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В результате ДТП погиб ребенок и была травмирована женщина. По информации правоохранителей, наряд ехал по вызову с включенными маячками. По словам очевидцев, экипаж пытался обогнать фуру.

На судебном заседании полицейская рассказала, что на авто работали проблесковые маячки, и она собственноручно трижды подавала звуковой сигнал.

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