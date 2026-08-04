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Резонансное ДТП в Прилуках: суд вынес приговор полицейский, которая сбила 6-летнего ребенка на переходе
Суд назначил полицейской максимальное наказание и лишил права управлять автомобилем на три года.
Полицейская, которая служебным авто сбила насмерть 6-летнюю девочку в Прилуках Черниговской области в декабре 2025 года, получила 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Во вторник, 4 августа, Прилукский горрайонный суд Черниговской области поддержал позицию прокуратуры и назначил полицейской максимальное наказание — 8 лет лишения свободы. Также она на 3 года лишена права управлять транспортными средствами.
Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и постановил взыскать 6 млн грн морального вреда.
Что установило следствие по смертельной аварии
В ходе следствия прокуроры доказали, что 10 декабря около 11:44 полицейская управляла служебным автомобилем Mitsubishi Outlander. Экипаж направлялся на вызов по другому ДТП.
На улице Вячеслава Чорновила в Прилуках она приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, где женщина вместе с шестилетней дочерью переходила проезжую часть. Служебный автомобиль двигался со скоростью около 51-55 км/ч.
Прокуроры установили, что на автомобиле были включены проблесковые маячки, но специальный звуковой сигнал не использовался.
«Водителька не сбавила скорость перед переходом, не предпочла пешеходов и не приняла своевременные меры для остановки автомобиля. Экспертиза подтвердила, что полицейская имела техническую возможность избежать наезда при соблюдении Правил дорожного движения», — говорится в сообщении.
По данным расследования, именно это послужило причиной смертельной аварии.
Признала ли патрульная свою вину
Полицейская признала свою вину лишь отчасти. Суд не установил обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, и учел, что на момент ДТП она была работницей Национальной полиции и выполняла служебное задание.
Смертельное ДТП с полицейским автомобилем в Прилуках — что известно
Напомним, 10 декабря прошлого года в Прилуках Черниговской области авто полицейских сбили мать и ребенка, когда те переходили дорогу. На видео, распространенном в Сети, видно, что от удара женщину с ребенком подбросило вверх, и они улетели на несколько метров.
В результате ДТП погиб ребенок и была травмирована женщина. По информации правоохранителей, наряд ехал по вызову с включенными маячками. По словам очевидцев, экипаж пытался обогнать фуру.
На судебном заседании полицейская рассказала, что на авто работали проблесковые маячки, и она собственноручно трижды подавала звуковой сигнал.