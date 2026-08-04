Резонансна ДТП у Прилуках: суд виніс вирок поліцейській, яка збила 6-річну дитину на переході

Поліцейська, яка збила дитину у Прилуках / © «Суспільне Чернігів»

Реклама

Поліцейська, яка на службовому авто збила на смерть 6-річну дівчинку у Прилуках Чернігівської області у грудні 2025 року, отримала 8 років в’язниці.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Реклама

У вівторок, 4 серпня, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області підтримав позицію прокуратури та призначив поліцейській максимальне покарання — 8 років позбавлення волі. Також її на 3 роки позбавлено права керувати транспортними засобами.

Реклама

Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих і постановив стягнути 6 млн грн моральної шкоди.

Що встановило слідство щодо смертельної аварії

Під час слідства прокурори довели, що 10 грудня близько 11:44 поліцейська керувала службовим автомобілем Mitsubishi Outlander. Екіпаж прямував на виклик щодо іншої ДТП.

На вулиці В’ячеслава Чорновола у Прилуках вона наблизилася до нерегульованого пішохідного переходу, де жінка разом із шестирічною донькою переходила проїзну частину. Службовий автомобіль рухався зі швидкістю близько 51–55 км/год.

Прокурори встановили, що на автомобілі були ввімкнені проблискові маячки, але звуковий спеціальний сигнал не використовувався.

Реклама

«Водійка не зменшила швидкість перед переходом, не надала перевагу пішоходам та не вжила своєчасних заходів для зупинки автомобіля. Експертиза підтвердила, що поліцейська мала технічну можливість уникнути наїзду за умови дотримання Правил дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

За даними розслідування, саме це стало причиною смертельної аварії.

Чи визнала патрульна свою вину

Поліцейська визнала свою вину лише частково. Суд не встановив обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, та врахував, що на момент ДТП вона була працівницею Національної поліції й виконувала службове завдання.

Смертельна ДТП з поліцейським авто у Прилуках — що відомо

Нагадаємо, 10 грудня минулого року у Прилуках Чернігівської області авто поліцейських збило матір та дитину, коли ті переходили дорогу. На відео, поширеному у Мережі, видно, що від удару жінку з дитиною підкинуло вгору, і вони відлетіли на декілька метрів.

Реклама

Унаслідок ДТП загинула дитина і була травмована жінка. За інформацією правоохоронців, наряд їхав на виклик з увімкненими маячками. За словами очевидців, екіпаж намагався обігнати фуру.

На судовому засіданні поліцейська розповіла, що на авто працювали проблискові маячки, і вона власноруч тричі подавала звуковий сигнал.

Новини партнерів