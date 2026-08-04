Війна в Україні: воїни відверто розповіли, якою технікою зараз воюють на фронті (фото, відео)

"Град" на фронті / © ТСН

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БМ-21 «Град» на позивний «Наутілус», якому вже понад пів століття, залишається грізною та безжальною зброєю в руках артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади Десантно-штурмових військ.

Попри свій поважний вік та постійне полювання ворожих дронів, цей 15-тонний «сухопутний корабель» продовжує працювати по окупантах навіть із відкритих позицій. А коли сам потрапив під ворожий удар, екіпаж не лише зумів вивезти підбиту машину, а й дорогою врятував своїх суміжників із палаючої автівки.

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Про людей, які щодня доводять, що головне на війні — не вік техніки, а майстерність тих, хто нею керує — у сюжеті кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

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Як воює «Град»

Зброя, яка цілком могла б стати музейним експонатом, і сьогодні щодня потрапляє у бойові фронтові зведення. БМ-21 «Град» невпинно накриває ворожі цілі нищівним шквалом ракет.

Воїни щойно повернулися з ранкових стрільб. Від сторонніх очей та ворожої аеророзвідки машину ретельно заховали в глибокому капонірі.

Керує «Градом» водій із позивним «Немо». У його бойової машини також є власний гордий позивний — «Наутілус».

«Немо», водій бойової машини БМ-21 «Град» 148-ї артбригади ДШВ: «Я навіть на вантажних машинах ніколи в житті раніше не їздив. Хлопці всього навчили: показали, як передачі перемикати, усе розтлумачили. Спочатку на ЗІЛі їздив, а це от уже на УРАЛі…».

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На фронті чоловік перебуває ще з 2022 року. Спочатку воював у піхоті, тож на власному досвіді чудово знає, наскільки на самому «нулі» важлива надійна вогнева підтримка побратимів.

«Немо», водій бойової машини БМ-21 «Град» 148-ї артбригади ДШВ: «Нас обстрілювали безперервно, не було навіть перерви — міни, снаряди постійно падали. Починає працювати „Град“ — пів години ніхто з боку ворога не стріляє. Пів години це для нас така бажана передишка: ми свої справи зробимо, трохи підкопаємося, навіть просто перекурити можемо. Тільки „Град“ накриває — нам на передньому краю 100% стає легше».

“Град” / © ТСН

Робота на відкритій місцевості та фарт під обстрілами

Через засилля ворожих безпілотників уздовж всієї лінії зіткнення більшість підрозділів змушені ховати свої «Гради» глибоко в лісосмугах. Натомість «Наутілус» виконує бойові завдання навіть на відкритій місцевості, завдаючи ударів по цілях у надзвичайно складних і ризикованих умовах.

«Рибка», командир БМ-21 «Град» 148-ї артбригади ДШВ: «Цілі переважно — піхота, техніка, різні укриття. Ефективність у тому, що машина дуже швидко випускає залп. Якщо ціль конкретна і ми знаємо, що точно влучимо — можна одразу весь пакет, усі 40 ракет випустити, і це буде надзвичайно ефективно. Залп триває близько 20 секунд — виходять одразу всі 40 ракет і щільно накривають площу понад 2 гектари».

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Артилеристи й самі не раз потрапляли під підступні удари ворожих FPV-дронів. Від загибелі кожного разу рятував, як кажуть самі бійці, військовий фарт.

«Алекс», старший офіцер батареї 148-ї артбригади ДШВ: «Нас вдарило близько трьох FPV-дронів, після чого ми ще навіть змогли понад кілометр проїхати! У нас повністю відвалилося колесо — їхали далі на одному диску».

Уночі, коли проводили евакуацію підбитого «Граду», артилеристи 148-ї бригади ДШВ просто на дорозі із палаючої машини врятували побратимів-суміжників.

«Алекс», старший офіцер батареї 148-ї артбригади ДШВ: «Це ми вже їхали назад, додому… Вони кричать: „Стійте!“, тому що їх тільки-но вразив FPV-дрон. Кажемо: „Давайте сюди, хлопці, де ви?“. Вижили всі, тільки водієві потріпало ногу — десь FPV-дрони вдарив саме з його боку».

Хлопці працюють переважно вдень, але бувають і нічні виїзди, які підвищують рівень небезпеки в рази.

«Рибка», командир БМ-21 «Град» 148-ї артбригади ДШВ: «Коли машина стріляє — пакет нагрівається, плюс двигун гарячий. Коли летить ворожий дрон із тепловізором — її дуже добре видно. Коли вдень — ми візуально його можемо помітити, а вночі не бачимо, коли щось літає довкола…».

Бойовий виїзд та ювелірне влучання

«Наутілус» без діла довго не стоїть — щойно надійшли свіжі координати скупчення ворожої піхоти, яку не можуть дістати наші дронарі. Тож «Град» негайно готується до чергового виїзду.

Ціль розташована занадто далеко, тож знімальна група ТСН разом із бійцями вирушає на найбільш безпечну та водночас наближену до ворога вогневу позицію. Доїхати туди одразу не вдається.

Заховати 15-тонну велетенську машину — завдання не з простих. Улітку дуже виручає густа лісова «зеленка». Як тільки командування дає дозвіл виїжджати, машина на високій швидкості мчить на точку.

Хвилинне наведення за координатами — і по окупантах летять перші три пристрілочні ракети.

Відстрілявшись, екіпаж терміново покидає вогневу позицію, адже зволікати не можна ні секунди.

Вже у безпечному місці хлопці знову береться за обслуговування «Граду» та спорядження нового пакету. Коригування підтвердило: ракети влучили точно в ціль!

«Алекс», старший офіцер батареї 148-ї артбригади ДШВ: «Били ми по скупченню техніки та живої сили. Ціль була підібрана достатньо добре, і відпрацювали ми достатньо швидко — і всього за одне коригування!».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 4 СЕРПНЯ | УДАР ІСКАНДЕРОМ! БУДАНОВ про УДАРИ по РФ! РАПТОВИЙ СНІГОПАД

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