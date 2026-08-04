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Нічні обстріли України, ситуація на фронті: головні новини ночі 4 серпня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 серпня 2026 року:
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Україна готує прорив у ППО: нову ракету планують випускати тисячами Читати далі –>
42 тисячі втрат і майже нульовий результат: експерт оцінив провал Росії на фронті Читати далі –>
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