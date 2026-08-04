ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1427
Час на прочитання
1 хв

"Тіла дітей дістали з-під-завалів": Росія скинула бомби на обласний центр, замість будинків — руїни (оновлено)

Пошкоджень зазнали приватна забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
РФ атакувала Сумщину

РФ атакувала Сумщину / © unsplash.com

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБ у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку», — розповів чиновник.

Внаслідок ударів РФ у місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. За даними ОВА, шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.

Раніше повідомлялося, що ситуація із АЗС у Сумській області залишається критичною через постійні атаки РФ.

Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували людей у Сумській, Тростянецькій та Ворожбянській громадах.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1427
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie