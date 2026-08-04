РФ атакувала Сумщину / © unsplash.com

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У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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«Двоє дітей та літня жінка загинули від ударів російських КАБ у Сумах цієї ночі. Дівчата 5 та 10 років. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку», — розповів чиновник.

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Внаслідок ударів РФ у місті зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. За даними ОВА, шість керованих авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі.

Крім того, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. У них гостра реакція на стрес.

Раніше повідомлялося, що ситуація із АЗС у Сумській області залишається критичною через постійні атаки РФ.

Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували людей у Сумській, Тростянецькій та Ворожбянській громадах.

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