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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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80
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В Україні будуть “тропічні” ночі, а від пекельної спеки не врятують навіть дощі – прогноз Птухи

Цього тижня Україну накриє потужна хвиля спеки до +38°C через африканський антициклон, а довгоочікуване полегшення та дощі з грозами почнуть повертати комфортні +25…+31°C лише наприкінці тижня.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Спека в Україні

Спека в Україні / © ТСН.ua

Сонце, сильна спека та небо без натяку на хмаринки, — цей тиждень в Україні пройде під знаком потужного антициклону, який вже доніс на схід Європи ледь не африканську спеку. Трохи свіжості в повітрі з’явиться хіба що на вихідні.

Про це NV розповіла Наталія Птуха, синоптикиня Укргідрометцентру.

«Розпечена повітряна маса в цьому полі високого тиску і практично за відсутності хмар удень спричинюватиме в більшості областей сильну спеку, — пояснила фахівчиня. — Нічні температури будуть в межах +18…+25 градусів, а денні — +35…+38».

Водночас, за даними синоптикині, вітер буде слабенький, практично не відчутний.

Особливо важко в цей час у містах, де багато додаткових джерел тепла і поверхонь, які нагріваються, уточнила Птуха, — все це вкупі може додавати ще кілька градусів тепла до реальної температури повітря.

Невеличкі хмарки і дощик з’являтимуться час від часу в окремих місцях на заході та півночі країни, проте вони будуть настільки локальними та незначними, що не знизять градус тотальної спеки. Навпаки, додадуть вологості в повітря, від чого людям ще складніше буде переносити високі температури.

«Більш-менш відчутні опади з грозами можуть бути вдень 6 серпня на заході країни», — спрогнозувала Птуха.

Приблизно в цей час до країни почне прориватися довгоочікуваний дощовий атмосферний фронт. 7 серпня він трохи впевненіше почуватиметься у західних, північних, місцями навіть центральних областях і поступово проявлятиметься дощами з грозами. Але на температуру повітря ці опади спочатку практично не впливатимуть.

Ночі в цей час все ще всюди будуть «тропічними» — стовпчики термометрів у темний час доби затримаються в межах +20…+25 градусів, а вдень спека почне слабнути хіба що на Заході — там температура повітря опуститься до +26…+31 після проходження цього атмосферного фронту.

8 серпня короткочасні дощі поширяться далі по країні, але не дістануться південного сходу.

На заході країни вночі вже буде +15…+20, а в решті регіонів — все ще «тропіки» у темний час доби.

Зате денна температура повітря у більшості областей трохи «заспокоїться» — в межах +25…+31.

«Лише південний схід 8-го числа ще залишатиметься зі сильною спекою — десь +35…+38, — зауважила синоптикиня. — Трохи забігаючи наперед, можу сказати, що з 9 серпня є передумови до більш відчутного зниження температури повітря і повернення до комфортних показників».

У цей час спека відпустить і південний схід країни, де триматиметься до останнього.

Погода у Києві та області

У Києві та області днями пануватиме розпечене повітря, як і по всій території України. Тож Київ матиме суху і жарку погоду по 6 серпня включно: вночі +20…+22, а вдень +35 (6 серпня навіть +37).

7 серпня вночі все ще буде +21…+23, а вдень до Києва дістанеться атмосферний фронт у вигляді короткочасних дощів з грозами. Він затримається і 8 серпня, і тоді ж нарешті знизиться температура — стовпчики термометрів покажуть +26…+28.

Нагадаємо, метеоролог Віталій Шпиг зазначив, що екстремальна спека до +40°C і вище перестає бути винятковим явищем для України. Метеоролог пояснив, що через глобальне потепління такі температури повторюватимуться щороку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
80
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