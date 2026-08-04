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Історія появи нової артистки нагадує сюжет кіно. За словами команди проєкту, усе почалося зі звичайного вечора в одному з караоке-закладів. Альона виконала кілька пісень для друзів, навіть не підозрюючи, що саме цього вечора її життя кардинально зміниться. Серед гостей був Артур Масс, який звернув увагу на харизму, природну артистичність та впевненість дівчини на сцені. Після знайомства було прийнято рішення розпочати професійну співпрацю, яка менш ніж за три місяці перетворилася на повноцінний музичний проєкт.

Команда Mass Production створила повноцінний проєкт, взявши на себе весь цикл розвитку виконавиці — від формування музичного стилю та іміджу до запису пісень, зйомок відеокліпів, PR і просування.

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Дебютною роботою стала композиція «ТУСА» — динамічний танцювальний трек із сучасним

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Поп Денс-звучанням, який відкриває новий етап у творчості виконавиці. Одночасно з релізом відбулася прем’єра офіційного музичного відео.

Прем’єру проєкту команда вирішила провести у форматі великої презентації, маштабної світської події. Захід об’єднав представників шоу-бізнесу, блогерів, медіа, партнерів та гостей індустрії. У рамках події відбувся перший публічний показ кліпу, а також живий концерт, під час якого ALYONAVICTORYA та Arturro Mass вперше виконали нову композицію перед аудиторією.

Після офіційного релізу пісня почала активно набирати прослуховування та перегляди на цифрових майданчиках, а уривки з композиції швидко поширюються у соціальних мережах. Команда вже працює над наступними синглами, музичними відео та концертною програмою.

Для молодої виконавиці це сміливий старт. Замість того щоб роками поступово знайомити слухачів зі своєю творчістю, команда одразу робить ставку на масштабну презентацію, живий виступ та професійний відеокліп.

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За словами Артура Мас, головною метою проєкту є створення сучасної української попартистки, яка поєднає яскравий сценічний образ, якісний музичний продукт і сильний медійний бренд.

«Ми не створюємо проєкт на один реліз. Ми будуємо історію артистки з довгостроковою стратегією розвитку. Попереду — нові пісні, відеокліпи, колаборації та масштабні концертні виступи. Ми впевнені, що ALYONAVICTORYA має всі шанси стати одним із найяскравіших нових імен українського шоу-бізнесу», — зазначив Артур Масc.

Сама ALYONAVICTORYA зізнається, що ще зовсім недавно навіть не думала про професійну музичну кар’єру.

«Я співала для себе і навіть не уявляла, що одного дня це стане початком зовсім нового життя. Сьогодні я щаслива презентувати свою першу авторську роботу й вдячна всій команді, яка повірила в мене», — говорить співачка.

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За словами співачки, «ТУСА» — це лише початок великої музичної історії. «Я мрію, щоб люди запам’ятали не лише мою першу пісню, а й моє ім’я. Це тільки старт. Попереду багато музики, багато роботи й великі цілі».

Не менш цікавою є й стратегія самої ALYONAVICTORYA. До виходу дебютної роботи вона не намагалася привертати увагу скандалами чи епатажем. Натомість артистка системно працювала над вокалом, сценічною майстерністю, власним стилем і поступово знайомила аудиторію зі своєю творчістю через соціальні мережі та публічні виступи як блогер та інфлюeнсєр.

Найближчим часом команда Mass Production анонсує нові релізи ALYONAVICTORYA, зйомки наступних відеокліпів, масштабну інформаційну кампанію та концертні виступи. Продюсерський центр ставить перед собою амбітну мету — вивести артистку до числа найвідоміших виконавиць України та сформувати один із найперспективніших музичних брендів нового покоління.

Історія ALYONAVICTORYA лише починається, однак її дебют уже привернув увагу музичної індустрії. Чи стане вона новим відкриттям українського шоу-бізнесу — покаже час. Але схоже, що ім’я ALYONAVICTORYA ми ще не раз побачимо серед найгучніших музичних прем’єр.

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