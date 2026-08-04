Принцеса Ізабелла Данська розпочала 11-місячну військову службу без зарплати

Принцеса Ізабелла / © Getty Images

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3 серпня принцеса прибула до казарм Антворсков, щоб розпочати службу. Вона проходитиме військову службу протягом 11 місяців. Ізабелла стала однією з перших жінок у Данії, які розпочали військову службу за новою реформованою системою призову.

Це був перший повний набір, який проходитиме службу за реформованою системою, що збільшує термін базової підготовки з чотирьох до одинадцяти місяців. Близько кожного п’ятого призовника цього року становлять жінки — це стало можливим після законодавчих змін 2025 року, які зобов’язали всіх жінок віком від 18 років реєструватися для військового оцінювання. Саме ця реформа змінила плани Ізабелли, яка розраховувала взяти академічний рік перерви, повідомляє Hola!

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Принцеса Ізабелла / © Getty Images

Данський королівський двір підтвердив, що принцеса відмовиться від зарплати та продовольчої допомоги, передбачених для призовників, — загалом це близько 29 400 доларів за всі одинадцять місяців служби. Такий самий вибір свого часу зробив її старший брат, кронпринц Крістіан, який проходив службу в цьому ж полку. Такий жест відповідає королівській традиції, однак має і практичний наслідок: Ізабелла й надалі фінансово залежатиме від батьків. На відміну від Крістіана, який як спадкоємець престолу вже має власне офіційне фінансування, Ізабелла не має незалежного доходу. Її військову підготовку натомість оплачуватимуть у межах щорічного бюджету монаршої родини. У іншому королівська родина зазначає Ізабелла роходитиме підготовку на таких самих умовах, як і всі інші призовники.

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