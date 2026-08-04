Коли людина найщасливіша / © Freepik

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Багато хто вважає, що найщасливіші роки життя припадають на молодість. Інші переконані, що справжнє відчуття гармонії приходить лише з віком. Цікаво, що сучасні дослідження показують: обидві точки зору частково правильні. Психологи та фахівці з вивчення добробуту людини дійшли висновку, що протягом життя існують два періоди, коли більшість людей оцінює своє життя як найщасливіше. Це не означає, що в інший час неможливо бути щасливим, однак саме в ці роки рівень задоволеності життям у середньому є найвищим.

Перший пік щастя — молоді роки

Перший період найчастіше припадає приблизно на 23-30 років. У цей час багато людей завершують навчання, знаходять першу стабільну роботу, будують стосунки, відкривають для себе нові можливості та активно планують майбутнє.

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Психологи пояснюють, що молодість часто супроводжується високим рівнем оптимізму. Людина ще не накопичила великої кількості життєвих розчарувань, легше адаптується до змін і більше вірить у власні сили.

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Саме тому навіть труднощі нерідко сприймаються як цікаві виклики, а не як серйозні перешкоди.

Чому потім рівень щастя знижується

Після цього періоду багато людей стикаються з великою кількістю відповідальності.

Кар’єра, фінансові питання, виховання дітей, догляд за батьками, кредити, побутові проблеми та постійний дефіцит часу можуть створювати значне психологічне навантаження.

Саме тому приблизно у 40–50 років частина людей переживає так звану кризу середнього віку або просто відчуває більше втоми й тривоги. Однак це не є правилом для всіх. На емоційний стан впливають здоров’я, стосунки, фінансова стабільність, характер і багато інших чинників.

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Другий пік щастя настає значно пізніше

Дослідники зазначають, що другий підйом задоволеності життям часто спостерігається приблизно після 60–70 років. На перший погляд це може здатися дивним, адже саме в цей період людина стикається зі змінами здоров’я та виходом на пенсію. Проте психологи пояснюють це дуже просто.

Людина починає менше хвилюватися. З віком багато людей перестають витрачати сили на те, що раніше викликало постійний стрес. Вони вже не так гостро реагують на чужу думку, рідше порівнюють себе з іншими та краще розуміють власні потреби. Крім того, життєвий досвід допомагає спокійніше ставитися до труднощів і швидше знаходити вихід зі складних ситуацій.

Змінюються життєві пріоритети. Фахівці зазначають, що з роками люди дедалі більше цінують прості речі: спілкування з родиною, здоров’я, відпочинок, хобі, час для себе, прогулянки на природі. Матеріальні цілі поступово відходять на другий план, а відчуття вдячності за звичайні радощі життя, навпаки, посилюється.

Що говорять психологи

На думку психологів, рівень щастя залежить не лише від віку. Не менш важливими є:

якість стосунків із близькими;

фізичне здоров’я;

фінансова безпека;

можливість займатися улюбленою справою;

відчуття власної цінності;

емоційна стійкість.

Саме тому двоє людей одного віку можуть оцінювати своє життя зовсім по-різному.

Чи можна стати щасливішим незалежно від віку

Фахівці переконані, що так. Психологічні дослідження показують: люди, які регулярно висипаються, підтримують дружні стосунки, займаються фізичною активністю, мають цікаві захоплення та навчаються новому, частіше повідомляють про високий рівень задоволеності життям.

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Також позитивний вплив мають практика вдячності, уміння відпочивати та збереження балансу між роботою й особистим життям.

Чому не варто порівнювати себе з іншими

Експерти наголошують, що щастя не має універсальної формули. Для когось воно полягає в успішній кар’єрі, для когось — у великій родині, а хтось знаходить його у спокійному житті за містом або творчості.

Саме тому не існує правильного віку для щастя.

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